¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤Éô²¼¤ÎŽ¢ÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ëŽ£»ØÆ³Ë¡3¤Ä
¤¿¤À¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤í¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§mits¡¿PIXTA¡Ë
¿¦¾ì¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¿¦¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Éô²¼¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë´ÉÍý¿¦¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¡¼¥¯¥Ô¡¼¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÃÓËÜÇîÂ§»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃÓËÜ»á¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ÎÊýË¡¤ò¡¢Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡ØUnique Piece¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ¤Î°é¤Æ¤«¤¿¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¿Í¤Î²ÁÃÍ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¥Á¡¼¥à¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë
»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¤¤¤«¤Ë¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤È´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÁÃÍ¤Î¸«¤Ä¤±¤«¤¿¤È³è¤«¤·¤«¤¿¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Éô²¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±Î½¤Ë¤â±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
30Âå¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢¿¦¾ì¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¿¦¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Éô²¼¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¤é¤¬¡¢Éô²¼¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö²ÄÇ½À¡×¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤é»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢A¤Î»Å»ö¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤ÉÂ¾¤ËB¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë»þ¡¢¤½¤ÎB¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ê¤éÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¿·¤·¤¤¡Ö²ÄÇ½À¡×¤Î¤Û¤¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤Îµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢A¤Î»Å»ö¤¬ÆÀ°Õ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢B¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ã¤¦Êý¸þ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÌÏº÷¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¶¯¤ß¤Ë°é¤Á¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¾ï¤ËÁªÂò»è¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤ä¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸½¾õ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢1¤Ä¤ÎÊý¸þ¤Ç¤·¤«À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤ÎÊý¸þ¤Ç¤·¤«À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"ÂØ¤¨¤¬Íø¤«¤Ê¤¤"»Å»ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤í¡×¤È¤¤¤¦È¯ÇË¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¡Ö¤â¤Ã¤È»Å»ö¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤í¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Éô²¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«°ì¸þ¤Ë¤ï¤«¤é¤º¡¢»Å»ö¤Î¼Á¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¾å¤¬¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¶ìÏ«¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤½¡¢¤Þ¤º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢³Æ¡¹¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éô²¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖB¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¤ÈÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Å»ö¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤â±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤¬Çö¤¯¡¢·ë¶É¤Ï»Å»ö¤Î¼Á¤â¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤È»Å»ö¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¬¤¬ÄË¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤½¤Î»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÄ©Àï¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ÆÆ³¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½¡Ö½ÉÂê¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤é¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤Ë¡¢¤¦¤Þ¤¯½ÉÂê¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì¿Îá¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤âÁ´¤¯¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÉô²¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤Êý¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤¬¡Ö¿©¤ï¤º·ù¤¤¡×¤Ê¤³¤È¤â
¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¿Í¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤è¤½3¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ö¤ä¤êÊý¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¢¡Ö¶èÀÚ¤ê¡×¤ò¤Ä¤±¤ë
£¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤ò¹©É×¤¹¤ë
¡¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¡¢»Å»ö¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ä¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ëºî¶È¤Î¥³¥Ä¤Ê¤É¤ÎÊýË¡¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤«¤é¤â¤Î¤´¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢ºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤ò¼«ÎÏ¤ÇÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¡Ö¤ä¤êÊý¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î±þÍÑ¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¤Ï¡¢»þ´Ö¤äÆâÍÆ¤´¤È¤Ëºî¶È¤ò¶èÀÚ¤ê¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ë¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤ë°ÕÍß¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¤³¤È¤ä¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤´¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤½¤ì¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò¤è¤ê¹¤¤»ëÅÀ¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÉô²¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»ä¤Î·Ð¸³¾å¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Ï¤¸¤á¡¢¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢»ä¤¬¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Å»ö¤¬¡Ö¿©¤ï¤º·ù¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤êÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤ÇÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÂÎ¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¡Ö¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢Éô²¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿·¤·¤¤¤ä¤êÊý¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¾¯¤·»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¼«Î§Åª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤¬»ý¤Ä¡Ö°ÕÌ£¡×¤È¡Ö²ÁÃÍ¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¤Ç¤Ï¡¢£¤Î¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¡¢¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò¤è¤ê¹¤¤»ëÅÀ¤«¤éÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¤³¤ÎÊýË¡¤¬É¬Í×¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ï¡¢¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹¤¤»ëÅÀ¤«¤é¤½¤Î»Å»ö¤ÎÌÜÅª¤ä°ÕµÁ¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Ì¤ÃÎ¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤¬¤½¤³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»Å»ö¤¬»ý¤Ä¡Ö°ÕÌ£¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ÏÉ¬¤º¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò½¸·×¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆþÎÏºî¶È¤¬ËÄÂç¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¡¢¡ÖºÙ¤«¤¤»Å»ö¤À¤±¤É¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¢Íê¤à¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¡Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤È¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»Å»ö¤À¤«¤é¡¢Íê¤à¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ç¡¢¼õ¤±¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¸å¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î»Å»ö¤¬»ý¤Ä¡Ö°ÕÌ£¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤°¤Ã¤È¹â¤Þ¤ëÅÁ¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤«¤é¤³¤½¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ä¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°Õ¸«¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ò¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë»þ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»Å»ö¤Î´ü¸Â¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»Ä¶È¤·¤Æ¤Ç¤â¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë»þ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢»Å»ö¤Î²ÁÃÍ¼«ÂÎ¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤Ê»Å»ö¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÁ¤¨Êý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»Å»ö¤¬»ý¤Ä¡Ö°ÕÌ£¡×¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤ÇËº¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö»×¤¤¡×
Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¡Ö°ÕÌ£¡×¤ä¡Ö²ÁÃÍ¡×¡¢¤½¤Î»Å»ö¤¬»ý¤Ä¡Ö²ÄÇ½À¡×¤ä¡¢¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡Ö»×¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ÎÃæ¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤«¤Ê¤ê¶ìÀï¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¼«Ê¬¤Ï¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤Î»Å»ö¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅª¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤¦¤·¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ì¤äÀÕÌ³¤Ë¾ï¤Ë°Õ¼±Åª¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Éô²¼¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë1¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Î¡Ö°ÕÌ£¡×¤È¡Ö²ÁÃÍ¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ä¡¢¼õ¤±¼ê¤Î¡ÖÇ¼ÆÀ´¶¡×¤Ê¤É¤Îº¹¤âÀ¸¤¸¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë»þ¤Ç¤â¡¢»Å»ö¼«ÂÎ¤ò¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡½¡½¡£¥ê¡¼¥À¡¼¿¦¤Ë¤¢¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃÓËÜ ÇîÂ§ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¡¼¥¯¥Ô¡¼¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë