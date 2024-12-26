¥¬¥Ð¥Ã¤ÈÀü¤¯¤À¤±¡ª¡ÚAMERICAN HOLIC¡ÛÂç¿Í¤ÎÌ£Êý♡¡Ö¹¤È´¤±¥Ü¥È¥à¥¹¡×
¤ª¤·¤ã¤ì¤¬¶ì¼ê¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Àü¤¯¤À¤±¤Ç¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¡ÚAMERICAN HOLIC¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Û¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡Û¤Î¡Ö¹¤È´¤±¥Ü¥È¥à¥¹¡×¡£¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥¹¥«ー¥È¤ä¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥àー¥É¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ü¥È¥à¥¹¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹¤È´¤±¤ë¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥¹¥«ー¥È
¡ÚAMERICAN HOLIC¡Û¡Ö¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥¹¥«ー¥È¡×\3,490¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¤¬Åß¥àー¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥«ー¥È¡£¥¿¥ÖÉÕ¤¤ÎÂç¤¤á¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò¥µ¥¤¥É¤ËÈ÷¤¨¤¿¡¢¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Àü¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÇÂ¤µ¤Ð¤¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Öー¥Ä¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢Åß¥³ー¥Ç¤Ë¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤½¤¦¡£
³Ú¤Á¤ó¤ª¤·¤ã¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹Âç¿Í¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë
¡ÚAMERICAN HOLIC¡Û¡Ö¥¢¥½ー¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÈÌµÃÏ¤Î¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥×¥êー¥Ä¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢Àü¤¯¤À¤±¤Ç¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¼çÌòµé¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¥Õ¥ì¥¢¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡¢½Å¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¤ÎÁõ¤¤¤â·Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï¸å¤í¥´¥à»ÅÍÍ¤Ç¡¢³Ú¤Á¤ó¤ª¤·¤ã¤ì¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä
¡ÚAMERICAN HOLIC¡Û¡ÖÈþ¡¦Èþ¡¦Èþ¥¹¥È¥ìー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡ã¥Á¥§¥Ã¥¯¡ä\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¥È¥é¥Ã¥É¤Ê¥àー¥É¤¬¹â¤Þ¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¡£Âç¿Í¥³ー¥Ç¤ò³Ê¾å¤²¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤â°ìµ¤¤Ë¹¤È´¤±¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¥»¥ó¥¿ー¥×¥ì¥¹²Ã¹©¤È¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤Á¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢ÈþµÓ¸ú²Ì¤âÈ´·²¤«¤â¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¦ー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100%¤Î¥Ä¥¤¥ëÁÇºà¡×¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Åß¥³ー¥Ç¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥é¥¤¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬³ð¤¦¥¹¥È¥ìー¥È¥Ç¥Ë¥à
¡ÚAMERICAN HOLIC¡Û¡Ö¥¹¥È¥ìー¥È¥Ç¥Ë¥à¡×\3,790¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥½¥Õ¥È¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸²Ã¹©¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤³¤Ê¤ì´¶¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¥¸ー¥ó¥º¡£¥ï¥¤¥É¤¹¤®¤º¥¿¥¤¥È¤¹¤®¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Æ¥¤¥¹¥ÈÌä¤ï¤ºÃå²ó¤»¤½¤¦¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ï¤ê¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÎ®¹Ô¤ê¤Î¥Ù¥ë¥È¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥È¥ì¥ó¥É¥é¥¤¥¯¤Ê¥³ー¥Ç¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@kanana110ÍÍ¤ÎWEARÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§mana.i