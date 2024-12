マクドナルドでは、2025年に放送開始30周年を迎える大人気アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』との初のコラボレーションとなるキャンペーンを展開中!

第二弾では、2025年1月6日(月)より全国のマクドナルド店舗で“エヴァンゲリオンバーガー”を期間限定で販売。

劇中に登場する“A.T.フィールド”をイメージしたオリジナルバンズを使用し、ボリューム感が特長の「ザク切りポテト&肉厚ビーフコク旨ガーリックマヨ」「メキシカンチーズチキン」「チーズダブルてりやき」の3種類が登場します。

マクドナルド“エヴァンゲリオンバーガー”

販売期間:2025年1月6日(月)〜2月上旬(予定)

全国のマクドナルド店舗に、『新世紀エヴァンゲリオン』とコラボした“エヴァンゲリオンバーガー”3商品が期間限定で登場。

3商品いずれも、エヴァンゲリオンに登場する“A.T.フィールド”をイメージしたオリジナルバンズでサンドした、ボリュームたっぷりなマクドナルドの自信作。

新商品の「ザク切りポテト&肉厚ビーフコク旨ガーリックマヨ」は、ジューシーな肉厚100%ビーフパティとザク切りポテトパティをコクのあるガーリックマヨソースが引き立てるボリューミーな一品です。

同じく新商品の「メキシカンチーズチキン」は、ボリューミーなチキンパティをタコスミートフィリングのピリッとした味わいで引き立てる一品です。

そして昨年に続いて復活登場する「チーズダブルてりやき」は、2枚のポークパティをてりやき風味のソースと絡め、コクのあるチーズとレタスをサンドしたボリューミーな一品です。

数量限定のエヴァコラボパッケージ、新TVCMとあわせて紹介していきます。

ザク切りポテト&肉厚ビーフ コク旨ガーリックマヨ

価格:540円〜

ジューシーでつなぎの入っていない厚みのある100%ビーフパティに、外はカリッと中はホクホクのザク切りポテトパティを重ね、『新世紀エヴァンゲリオン』の劇中に登場する

“A.T.フィールド”をイメージした特製バンズでサンド。

ガーリックの旨味とアクセントに香辛料やハラペーニョを効かせたやみつき感あるマヨソース、ソテーオニオンの甘みとおいしさがギュッと詰まったコク深いステーキソースとコクのあるチェダーチーズが相性抜群の食べ応えのある一品です。

メキシカンチーズチキン

価格:490円〜

ボリュームたっぷりのムネ肉を使ったチキンパティが、トマトペーストとオニオンをベースに肉の旨みとスパイスを効かせたタコスミートフィリングと相性抜群のメキシカンテイストな一品。

チキンパティ、タコスミートフィリングに、甘みのあるマヨソース、コクのあるチェダーチーズ、ピクルスを合わせ、特製バンズでサンドしています。

“アスカ・ラングレー”をイメージしたスパイシーな味わいが楽しめます。

チーズダブルてりやき

価格:530円〜

2枚のポークパティを甘辛いてりやき風味のソースと絡め、甘みのあるマヨソース、コクのあるチェダーチーズとともに『新世紀エヴァンゲリオン』の劇中に登場する“A.T.フィー

ルド”をイメージした特製バンズでサンド。

工場から店舗まで低温管理されたシャキシャキのレタスを合わせた、相性抜群の食べ応えのある一品です。

新TVCM

2025年1月5日(日)より、日本中に社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』の世界観を引用し、“エヴァンゲリオンバーガー”のおいしさをお伝えする新TVCMを放映※。

今回のために制作した限定のアニメーションで、“マクドナルド×エヴァンゲリオン”の奇跡のコラボを存分に感じていただける内容に。

本CMオリジナルとなる「エヴァンゲリオンM号機」の出現や、それぞれのキャラクターのセリフや衣装にも注目です。

※本TVCMは株式会社カラー制作のアニメーション映像ではございません

“A.T.フィールド”をイメージしたバンズを使用!

マクドナルド“エヴァンゲリオンバーガー”3種類は、2025年1月6日(月)からの期間限定で登場です。

