【なだれ注意報】秋田県・横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市などに発表（雪崩注意報）
気象台は、午前3時57分に、なだれ注意報を横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市などに発表（雪崩注意報）
沿岸では、強風や高波に注意してください。秋田県では、竜巻などの激しい突風や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。内陸では、なだれに注意してください。
【警報（発表中）と予報値】
■横手市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■湯沢市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■鹿角市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■大仙市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■北秋田市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■仙北市
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■小坂町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■上小阿仁村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■美郷町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■羽後町
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒
■東成瀬村
□なだれ注意報【発表】
26日にかけて警戒