TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前3時57分に、なだれ注意報を横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、美郷町、羽後町、東成瀬村に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】秋田県・横手市、大館市、湯沢市、鹿角市、大仙市、北秋田市などに発表（雪崩注意報）

沿岸では、強風や高波に注意してください。秋田県では、竜巻などの激しい突風や落雷、濃霧による視程障害に注意してください。内陸では、なだれに注意してください。

【警報（発表中）と予報値】
■横手市
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■大館市
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■湯沢市
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■鹿角市
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■大仙市
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■北秋田市
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■仙北市
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■小坂町
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■上小阿仁村
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■美郷町
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■羽後町
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒

■東成瀬村
□なだれ注意報【発表】
　26日にかけて警戒