■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ　 東証グロース
(7267) ホンダ　　　　 東証プライム
(288A) ラクサス　　　 東証グロース
(3810) サイステップ　 東証スタンダード
(3224) Ｇオイスター　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー　　 東証スタンダード
(4755) 楽天グループ　 東証プライム
(2809) キユーピー　　 東証プライム
(4812) 電通総研　　　 東証プライム
(1878) 大東建　　　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS