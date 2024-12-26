＜個人投資家の予想＞ 12月26日 00時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(7267) ホンダ 東証プライム
(288A) ラクサス 東証グロース
(3810) サイステップ 東証スタンダード
(3224) Ｇオイスター 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(2809) キユーピー 東証プライム
(4812) 電通総研 東証プライム
(1878) 大東建 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(7267) ホンダ 東証プライム
(288A) ラクサス 東証グロース
(3810) サイステップ 東証スタンダード
(3224) Ｇオイスター 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(4755) 楽天グループ 東証プライム
(2809) キユーピー 東証プライム
(4812) 電通総研 東証プライム
(1878) 大東建 東証プライム
出所：MINKABU PRESS