＜個人投資家の予想＞ 12月26日 00時 ＜個人投資家の予想＞ 12月26日 00時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(6696) トラースＯＰ 東証グロース

(7267) ホンダ 東証プライム

(288A) ラクサス 東証グロース

(3810) サイステップ 東証スタンダード

(3224) Ｇオイスター 東証グロース



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(8894) レボリュー 東証スタンダード

(4755) 楽天グループ 東証プライム

(2809) キユーピー 東証プライム

(4812) 電通総研 東証プライム

(1878) 大東建 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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