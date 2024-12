来年4月に5年半ぶりのアメリカ単独公演を行う5人組ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREY(ディル・アン・グレイ)の追加公演が、売り出して“即完売”したことが24日、分かった。

当初は、来年4月8、9日にDIR EN GREY TOUR25 WHO IS THIS HELL FOR? [mode of VULGAR&Withering to death.]と題したロス公演だけを予定していた。チケット完売を受けて急きょ、4月11日にアナハイムの追加公演が決定。現地時間の23日に追加分を発売したところ、そちらも数時間で完売してしまった。

このチケットの売れ行き、人気の高さに現地のプロモーターは「DIRは個性が際立つし、日本のバンドでは一番集客できる」と全米での活動に太鼓判を押していた。