【ドトールコーヒー「福袋2025」】12月26日 発売価格: 2,300円~(ドリップカフェセット) 2,000円~(コーヒー豆セット) 5,500円~(クロミ オリジナルバッグセット)

ドトールコーヒーは、サンリオのキャラクター「クロミ」とコラボレーションした「福袋2025」を「ドトールコーヒーショップ」にて12月26日より発売する。予約販売商品となり、全9種で価格は2,000円から10,000円。

「福袋2025」は、「ドトール×クロミ オリジナルキルティングバッグ」に、限定グッズやコーヒー、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ数量限定「オリジナルバッグセット」2種類と、ドトールこだわりのコーヒーを最大32%OFFで楽しめる“ドリップカフェセット”4種類、“コーヒー豆セット”3種類の全9種類がラインナップ。全てのセットにドトール×クロミのオリジナルグッズ3種類のうち、ランダムで、いずれか1つが付いてくる(数量限定)。

「クロミ オリジナルバッグセット」では、ドトールコーヒーショップの新しいユニフォームを着た「クロミ オリジナルぬいぐるみ」または「クロミ オリジナルマスコットチャーム」が付属。どちらもチャームポイントである黒いずきんのピンクのどくろの色がドトールイエローに変身した限定デザインとなっている。

数量限定「DOUTOR×Kuromi」

【クロミ オリジナルバッグセット】

数量限定「DOUTOR×Kuromi」クロミ オリジナルバッグセット 10,000円

数量限定「DOUTOR×Kuromi」クロミ オリジナルバッグセット 5,500円

クロミ オリジナルぬいぐるみ/サイズ:約250×300×150mm(幅×高さ×奥行き)

クロミ オリジナルマスコットチャーム/サイズ:約100×130×65mm(幅×高さ×奥行き)

クロミ オリジナルキルティングバッグ/サイズ:約300×410×120mm(幅×高さ×奥行き)

クロミ オリジナルキルティングポーチ/サイズ:約200×125×55mm(幅×高さ×奥行き)

ドミニカンブレンド ドリップカフェ

コーヒーチケット

全セット共通 数量限定 DOUTOR×クロミ オリジナルグッズ

ドトールコーヒーショップの新ユニフォームを着たクロミがかわいいオリジナルグッズは、「オリジナルジッパーバッグ」、「オリジナルミニタオル」、「オリジナルA5クリアファイル」の3種類。いずれか1種類がランダムで封入される。

オリジナルジッパーバッグ(3枚入り)

オリジナルミニタオル

オリジナルA5クリアファイル

おトクな「新春限定セット」(ドリップカフェセット・コーヒー豆セット)

2025年の干支「巳」デザインの紙袋に入ったお得なセット。手軽に本格コーヒーが楽しめる「ドリップカフェセット」と好みの飲み方で楽しめる「コーヒー豆セット」が用意されている。

【ドリップカフェセット 2,300円/4,300円/6,200円/8,000円】

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、ブルーマウンテンブレンドのドリップカフェのセット。

【コーヒー豆セット 2,000円/3,800円/5,500円】

マイルドブレンド、ゴールデンモカブレンド、ロイヤルクリスタルブレンド、カフェヨーロピアンのコーヒー豆を2種または4種と、ドトールコーヒーショップで使えるコーヒーチケットのセット。

※セットにより、商品の種類や入数が異なります。詳細は、特設ページをご確認ください。

□特設ページ

【「クロミ」について】

自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけど、実はとっても乙女チック!? イケメンがだ~い好き。黒いずきんとどくろがチャームポイント。世界中をクロミ化するために奮闘中!

(C) 2024 SANRIO CO., LTD.