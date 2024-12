【「これはゆがんだ食レポです」】12月26日 発売価格:1,000円

双葉社は、マンガ「これはゆがんだ食レポです」を12月26日に発売する。価格は1,000円。

本作は「さびしすぎてレズ風俗に行きましたレポ」や「現実逃避してたらボロボロになった話」の作者・永田カビ氏によるエッセイコミックの最新作。

過食嘔吐と20年近く付き合ってきた著者の目線から、さまざまな“食”に対する想いが綴られているほか、毎日焼酎を1リットル以上飲み続けてアルコール性急性膵炎で緊急入院し、断酒に至った経緯なども明かされている。

また、単行本限定のエピソードも収録されている。

【「これはゆがんだ食レポです」あらすじ】

