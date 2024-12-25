¶¶²¼Å°»á¡¡¹ñÌ±¤È°Ý¿·¤Îà¶¦Æ®á¤Ë´üÂÔ¡Ö¤³¤³¤ÎÃæ¤ËÌîÅÄ¤µ¤ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢À¯ºö¼Â¸½¤¹¤ë¹ñ²ñ¤ò¡×
¡¡¸µÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£²£µÆü¡¢Âçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö£î£å£÷£ó¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸ÅÁã¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ê£²¤«·î¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ë¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤À¤¬¡¢¼«¸øÀ¯¸¢¤ÏÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÎ¾¤Æ¤ó¤Ó¤ó¤Ë¤«¤±¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼êÊÁ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÁÈ¤àÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ·ë¶É°ÂÇä¤ê¹çÀï¤Ë¤Ê¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤·¤¿¤é°Â¤¤Êý¡Ê¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯Êý¡Ë¤ÈÁÈ¤â¤¦¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢°Ý¿·¤È¹ñÌ±¤¬ÁÈ¤ó¤ÀÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¶¦±é¤·¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬¡Ö¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÈµÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°Ý¿·¡Ê¤Î¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ë¤ÏÁ°¸¶¡ÊÀ¿»Ê¡Ë¤µ¤ó¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¸¶»á¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤Þ¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë½êÂ°¡£Æ±Ç¯£¹·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±ÅÞÂåÉ½Áªµó¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ÌÌÚ»á¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ËÇÔ¤ì¡¢Î¥ÅÞ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯£±£°·î¤Î½°±¡Áª¤òÁ°¤Ë°Ý¿·¤È¹çÎ®¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¡Ê£²¿Í¤Ï¡ËÂç¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤±¤É¡¢ËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐÃçÎÉ¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤Þ¤¨£±²óÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¥µ¥è¥Ê¥é¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¡ÊÁ°¸¶»á¤Ï¡Ë¡ØµÈÂ¼¤µ¤ó¤Î·èÄê¤Ë½¾¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤³¡Ê°Ý¿·¤È¹ñÌ±¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¡ËÌîÅÄ¡Ê²ÂÉ§¡Ë¤µ¤ó¤âÆþ¤Ã¤Æ¡¢À¯ºö¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ñ²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£