学校の先生や職場でのコミュニケーションを円滑にする「すみっコぐらし みましたハンコ」が発売。ちょっとしたやり取りに笑顔を足してくれるハンコを紹介する。『すみっコぐらし』はサンエックスが展開するキャラクター。2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリーが幅広い層の人気を集めている。電車に乗ればすみっこの席から埋まり、カフェに行ってもできるだけすみっこの席を確保したい……。日本人の多くが持っているそんな思いを「すみっコ」たちが体現している。

さまざまなキャラクターや作品のはんこを販売しているインターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」の新作は、学校の先生や職場でのコミュニケーションを円滑にする「すみっコぐらし みましたハンコ」。こちらは、「先生とのやり取りで使えるすみっコぐらしのハンコはありませんか?」というお客様の声から企画したそう。すみっコぐらしのかわいいイラストで「みた」ことを伝えながら、受け取った相手のこころをなごませてくれる。ポン! と押すだけでかわいいすみっコぐらしに癒されること間違いなし。連絡帳や音読カードといった学校の先生とのやり取りに使えるのはもちろん、社内申請書に使えば、社内のコミュニケーションも円滑になることでしょう。「見ました」という最も事務的なただの証明に、すみっコたちを見つけたら笑顔になっちゃいますよね。ハンコのすみっこにちょこんと現れる、とってもかわいいすみっコぐらしのデザインは10種類。またイラスト部分だけでなく、添える文字も「みました」「聞きました」「OK!」など7種類から選べる。イラストと文言の組み合わせで、実に合計70種類からカスタマイズ可能だ。お好みのイラストと文字で書類を楽しいものに。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.