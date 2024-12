2025年の干支ヘビ×サンリオの人気キャラクターの限定オリジナルアート『サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro』プライズが12月27日(金)より展開開始! 巳年スタイルが可愛いサンリオキャラを手に入れよう。イオンファンタジーの「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」に巳年とサンリオキャラたちがコラボレーションした限定プライズ『サンリオキャラクターズ nyoronyoronyoro』が新登場。来年2025年の干支の「へび」をモチーフにしたハンギョドン、ポムポムプリン、クロミ、マイメロディ、シナモロールたちのオリジナルアートが可愛すぎ! キュートなへびの衣装に注目です。ラインナップは肩乗せクリップ、ヘアバンド、着ぐるみぬいぐるみ、ぬいぐるみスリッパ、保冷バッグ。

さらに限定プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式Xでは、抽選で10名さまに『サンリオキャラクターズ』のオリジナルアートを使用した「ブランケット」が当たるXキャンペーンも開催!モーリーファンタジー公式Xをフォローし、指定ポストをリポストするだけで参加できるので、ぜひこちらもチェックしてみてね。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650859