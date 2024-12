格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XIII GLOBAL MATCH(以下、KOF XIII GM)』PC(Steam)版の発売日が2025年2月20日(木)に決定した。価格は2970円(税込み)となっている。

シリーズ屈指の人気作『KOF XIII』のオンライン機能を大幅強化! 『KOF XIII GM』

本作は2D対戦格闘ゲーム「KOF」シリーズの中でも屈指の人気を誇る『KOF XIII』をベースに、オンライン機能の大幅強化を行ったタイトル。既にPlayStation4版、Nintendo Switch版が発売されており、今回発売されるのはPC(Steam)版だ。

「KOF XIII』は2D対戦格闘の最高峰を目指して開発されており、「究極」と呼べるレベルの緻密で高精細なビジュアルを実現。ストーリー的にも『KOF 2003』、『KOF XI』に続くアッシュ編3部作の最終章となっており、全体の節目となる作品といって申し分ない内容だ。

バトルシステムの特徴はスピード感。「ハイパードライブゲージ」の導入や「EX必殺技」、「NEO MAX超必殺技」などの搭載により、スピーディーかつ戦略性の高いバトルを実現していた。

『KOF XIII GM』では、こうした『KOF XIII』の魅力に、強力なオンライン機能が追加される。ロールバック方式のネットコードが採用されるほか、最大9名まで入室可能な「オンラインロビー」や「観戦モード」も実装されるという。

なお、『KOF XIII』のPC(Steam)版である『KOF XIII STEAM EDITION』を既に保有している場合、『KOF XIII GM』PC(Steam)版を1000円(税込み)で購入することが可能。『KOF XIII』PC(Steam)版を保有している人は、購入の際に注意しよう。

(執筆者: ガジェット通信ゲーム班)