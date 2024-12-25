磐田がGK川島永嗣ら5選手との契約更新を発表
ジュビロ磐田は25日、GK三浦龍輝(32)、DF森岡陸(26)、MF上原力也(28)、GK川島永嗣(41)、DF松原后(28)と2025シーズンの契約を更新したことを発表した。
磐田は今季J1リーグ戦でJ2自動降格圏内の18位。来季はジョン・ハッチンソン新監督の下、1年でのJ1復帰を目指す。
以下、5選手の2024シーズン出場記録
■GK三浦龍輝
J1リーグ 3試合(0得点)/カップ戦 0試合(0得点)/天皇杯 0試合(0得点)
■DF森岡陸
J1リーグ 9試合(0得点)/カップ戦 1試合(0得点)/天皇杯 1試合(0得点)
■MF上原力也
J1リーグ 30試合(1得点)/カップ戦 0試合(0得点)/天皇杯 0試合(0得点)
■GK川島永嗣
J1リーグ 32試合(0得点)/カップ戦 0試合(0得点)/天皇杯 0試合(0得点)
■DF松原后
J1リーグ 35試合(3得点)/カップ戦 0試合(0得点)/天皇杯 0試合(0得点)
磐田は今季J1リーグ戦でJ2自動降格圏内の18位。来季はジョン・ハッチンソン新監督の下、1年でのJ1復帰を目指す。
以下、5選手の2024シーズン出場記録
■GK三浦龍輝
J1リーグ 3試合(0得点)/カップ戦 0試合(0得点)/天皇杯 0試合(0得点)
J1リーグ 9試合(0得点)/カップ戦 1試合(0得点)/天皇杯 1試合(0得点)
■MF上原力也
J1リーグ 30試合(1得点)/カップ戦 0試合(0得点)/天皇杯 0試合(0得点)
■GK川島永嗣
J1リーグ 32試合(0得点)/カップ戦 0試合(0得点)/天皇杯 0試合(0得点)
■DF松原后
J1リーグ 35試合(3得点)/カップ戦 0試合(0得点)/天皇杯 0試合(0得点)