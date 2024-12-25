£Á£Ë£Â£´£¸¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×£Í£Ö¸ø³«¡¡Â¼»³ºÌ´õ¡Ö²Î¤¦¤¿¤Ó¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£²£µÆü¡¢ÄÌ»»£±£°ËçÌÜ¤Ç¡¢½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ£Á£Ë£Â£´£¸¡×¤òÈ¯Çä¡£¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤·¤¿È¯ÇäµÇ°À¸ÇÛ¿®¤Ç¡¢ÍèÇ¯£²·î£¶¡Á£¹Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿²ÎÍØº×¡Ø£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°£ô£è¡¡£Ù£å£á£ò¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ£Á£Ë£Â£´£¸¡×²ÎÍØº×¡¡£é£î¡¡ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°ºî¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤ÎÆü¤ÎÌëÌÀ¤±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤«¤éÌó£·Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢·ëÀ®£²£°Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡£à¥¢¥¤¥É¥ë¡¡¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥óá¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤òºÌ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤ò£Á£Ë£Â£´£¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¤Ï¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ê£±£¹£¸£µÇ¯¡Ë¡££Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼½©¸µ¹¯»á¤¬ºî»ì¤·¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È£³¤Ä¤Î»þÂå¤ò·Ð¤Æº£¤â¤Ê¤ª°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÌ¾¶Ê¡£º£ºî¤Ç½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢£Á£Ë£Â£´£¸·à¾ì¸ø±é¤ÎÎòÂåºÇÂ¿½Ð±é²ó¿ô¤ò¸Ø¤êà¥·¥¢¥¿¡¼¤Î½÷¿Àá¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä£±£³´üÀ¸¤ÎÂ¼»³ºÌ´õ¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë¤¬È¯ÇäÆü¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¸á¸å£¹»þ£³£°Ê¬¤Ë¸ø³«¡££Í£Ö´ÆÆÄ¤ËÀÐ¸¶¿µ´ÆÆÄ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËËþ±ÊÎ´ºÈ»á¤ò·Þ¤¨¡¢Æ±¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿£¸£°Ç¯Âå¤Îà¾¼ÏÂá¤È¸½Âå¤òÉñÂæ¤Ëà¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿£Á£Ë£Â£´£¸·à¾ì¤ÈÅÔÆâ¤Î£Ã£Ä¥·¥ç¥Ã¥×£²Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·à¾ì¤ËÂç½¸·ë¤·¡¢À¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯£²·î£¶¡Á£¹Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿²ÎÍØº×¡Ø£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°£ô£è¡¡£Ù£å£á£ò¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ£Á£Ë£Â£´£¸¡×²ÎÍØº×¡¡£é£î¡¡ÉÊÀî¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë£²Éô¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè£±Éô¤Ç¤Ï²ÎÍØ¥·¥ç¡¼·Á¼°¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤Î£±£´¶ÊÁ´¤Æ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Âè£²Éô¤Ï¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤Î£²£°¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ëè¸ø±é°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç£Á£Ë£Â£´£¸¤Î³Ú¶Ê¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¦Â¼»³ºÌ´õ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥É¶Ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Î¤¦¤¿¤Ó¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ø¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤ÎÎÏ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡£Í£Ö¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ±·¿¤ä°áÁõ¡¦¥á¥¤¥¯¡¦ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ë¾®Êª¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢º£¤Î»þÂå¤ÎÎÉ¤µ¤ò¿·¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯Âå¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¤Êý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£