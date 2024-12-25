CYNHN、3rdフルアルバム『INVERSIOИ』リリース決定。テーマは青からの「反転」
CYNHNが、3年ぶり3枚目のフルアルバム『INVERSIOИ』を4月16日にリリースすることを発表。さらに1月1日の元日に「ノミニー」を先行配信リリースする。
『INVERSIOИ』（インヴァージョン）は、反転の意味。今作は、グループのコンセプトカラーである“青”からの反転、メンバーによる“青”への抗い、そして現代音楽シーンへのCYNHNの反撃、と言った想いが込められた作品になっている。
さらに、12月26日の19時からはCYNHNのオフィシャルYouTubeチャンネルでは、24時間ノンストップでCYNHNのインスト音源を聴くことができる「CYNHN Live Streaming」が行われる。
3rdフルアルバム『INVERSIOИ』
価格：￥3,000（税込）￥2,727（税抜）
収録曲：未定
先行配信シングル「ノミニー」
2025.01.01 Release
▼Pre-add / Pre-save
https://cynhn.lnk.to/nominee_pap
Lyric & Music : 渡辺翔
Arranger : eba
Bass : 二家本亮介
Mix Engineer : 土岐彩香
＜CYNHN全国ツアー2025- INVESIOИ-＞
1月12日(日) 【千葉】千葉LOOK OPEN 17:30 START 18:00 (SOLD OUT)
1月19日(日) 【福岡】The Voodoo Lounge OPEN 15:00 START 15:30
1月26日(日) 【大阪】Music Club JANUS OPEN 15:45 START 16:15
2月1日(土) 【埼玉】浦和ナルシス OPEN 17:30 START 18:00
2月2日(日) 【静岡】LIVE ROXY SHIZUOKA
※昼「fishbowl」・OPEN 11:30 START 12:00 夜・OPEN 18:00 START 18:30
2月9日(日) 【北海道】SPiCE SAPPORO
※昼「タイトル未定」・OPEN 10:30 START 11:00 夜・OPEN 17:00 START 17:30
2月15日(土) 【神奈川】横浜Bronth OPEN 17:30 START 18:00
2月16日(日) 【愛知】新栄シャングリラ OPEN 15:45 START 16:15
3月3日(月) 【東京】Spotify O-EAST（バンドセット） OPEN 18:00 START 19:00
4月26日(土) 【沖縄】Output OPEN 17:30 START 18:00
関連リンク
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