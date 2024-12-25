CYNHNが、3年ぶり3枚目のフルアルバム『INVERSIOИ』を4月16日にリリースすることを発表。さらに1月1日の元日に「ノミニー」を先行配信リリースする。

『INVERSIOИ』（インヴァージョン）は、反転の意味。今作は、グループのコンセプトカラーである“青”からの反転、メンバーによる“青”への抗い、そして現代音楽シーンへのCYNHNの反撃、と言った想いが込められた作品になっている。

CYNHNは、アルバムと同タイトルの＜CYNHN全国ツアー2025- INVESIOИ-＞を行うことが既に決定している。このツアーは2025年1月12日の千葉LOOKから、全国10カ所を巡り、3月3日にSpotify O-EASTで行われるバンドセットでの公演は、アルバム『INVERSIOИ』の世界観を感じられる内容になっているだろう。

さらに、12月26日の19時からはCYNHNのオフィシャルYouTubeチャンネルでは、24時間ノンストップでCYNHNのインスト音源を聴くことができる「CYNHN Live Streaming」が行われる。

3rdフルアルバム『INVERSIOИ』

2025.04.16 Release
価格：￥3,000（税込）￥2,727（税抜）
収録曲：未定

先行配信シングル「ノミニー」


2025.01.01 Release
▼Pre-add / Pre-save
https://cynhn.lnk.to/nominee_pap
Lyric & Music : 渡辺翔
Arranger : eba
Bass : 二家本亮介
Mix Engineer : 土岐彩香

＜CYNHN全国ツアー2025- INVESIOИ-＞

2025年
1月12日(日) 【千葉】千葉LOOK 　OPEN 17:30 START 18:00 (SOLD OUT)
1月19日(日) 【福岡】The Voodoo Lounge 　OPEN 15:00 START 15:30
1月26日(日) 【大阪】Music Club JANUS 　OPEN 15:45 START 16:15
2月1日(土) 【埼玉】浦和ナルシス　OPEN 17:30 START 18:00
2月2日(日) 【静岡】LIVE ROXY SHIZUOKA 　
※昼「fishbowl」・OPEN 11:30 START 12:00　夜・OPEN 18:00 START 18:30
2月9日(日) 【北海道】SPiCE SAPPORO
※昼「タイトル未定」・OPEN 10:30 START 11:00　夜・OPEN 17:00 START 17:30
2月15日(土) 【神奈川】横浜Bronth 　OPEN 17:30 START 18:00
2月16日(日) 【愛知】新栄シャングリラ　OPEN 15:45 START 16:15
3月3日(月) 【東京】Spotify O-EAST（バンドセット） 　OPEN 18:00 START 19:00
4月26日(土) 【沖縄】Output 　OPEN 17:30 START 18:00

関連リンク

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