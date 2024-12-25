■ライブBD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun" 2024.07.24 / "オーケストラを観にいこう" 2024.07.25 at Nippon Budokan』



2025年3月26日(水)リリース【Blu-ray盤 [2BD+CD]】TFXQ-78274〜78276 \14,300(税込)【DVD盤 [4DVD+CD]】TFBQ-18294〜18298 \12,100(税込)予約リンク：https://TF.lnk.to/USG20thLIVEBDDVD予約特典一覧：https://www.toysfactory.co.jp/artist/usg/news/detail/6296※BD/DVD収録曲：全形態共通▼BD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun"』収録曲Catch up, latency / サンポサキマイライフ / Dizzy Trickster / fake town baby / 恋する惑星 / Hatch I need / マーメイドスキャンダラス / Invisible Sensation / オリオンをなぞる / もう君に会えない / スカースデイル / オトノバ中間試験 / 世界はファンシー / フルカラープログラム / いつかの少年 / 101回目のプロローグ / kaleido proud fiesta / スロウカーヴは打てない (that made me crazy) / Phantom Joke / 天国と地獄 / 君の瞳に恋してない / カオスが極まる / シュガーソングとビターステップ / 春が来てぼくら / シャンデリア・ワルツ / センチメンタルピリオド▼BD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE オーケストラを観にいこう』収録曲アンドロメダ / フルカラープログラム / さわれない歌 / 君はともだち / harmonized finale / kaleido proud fiesta / カオスが極まる / オリオンをなぞる / 春が来てぼくら / like coffeeのおまじない / フライデイノベルス / mix juiceのいうとおり / 恋する惑星 / 桜のあと (all quartets lead to the?) / 君の瞳に恋してない/ 徹頭徹尾夜な夜なドライブ / いけないfool logic / シュガーソングとビターステップ / オーケストラを観にいこう▼BD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun" 2024.07.24』収録内容LIVE Documentary▼LIVE CD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "fun time 歌小屋"』収録内容アナザーワールド / センチメンタルピリオド / さよなら第九惑星 / 23:25 / kid, I like quartet / MR. アンディ / to the CIDER ROAD / イト / 箱庭ロック・ショー / 徹頭徹尾夜な夜なドライブ / シュガーソングとビターステップ / フルカラープログラム