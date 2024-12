UNISON SQUARE GARDENが2025年3月26日、ライブBD / DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun" 2024.07.24 / "オーケストラを観にいこう" 2024.07.25 at Nippon Budokan』をリリースすることが発表となった。同映像作品は、バンド結成20周年を迎えた7月24日から3日間武道館で行われた20th Anniversary LIVEから、結成日である7月24日のワンマンライブ<ROCK BAND is fun>、7月25日のオーケストラを入れた<オーケストラを観にいこう>のライブ映像を収録。加えて、結成20周年当日のワンマンライブ<ROCK BAND is fun>に密着したLIVE Documentaryも収録される。20周年の貴重なライブ映像をフルサイズで納めた映像作品はメモリアルな1枚となるもの。

■ライブBD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun" 2024.07.24 / "オーケストラを観にいこう" 2024.07.25 at Nippon Budokan』

2025年3月26日(水)リリース

【Blu-ray盤 [2BD+CD]】TFXQ-78274〜78276 \14,300(税込)

【DVD盤 [4DVD+CD]】TFBQ-18294〜18298 \12,100(税込)

予約リンク:https://TF.lnk.to/USG20thLIVEBDDVD

予約特典一覧:https://www.toysfactory.co.jp/artist/usg/news/detail/6296

※BD/DVD収録曲:全形態共通



▼BD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun"』収録曲

Catch up, latency / サンポサキマイライフ / Dizzy Trickster / fake town baby / 恋する惑星 / Hatch I need / マーメイドスキャンダラス / Invisible Sensation / オリオンをなぞる / もう君に会えない / スカースデイル / オトノバ中間試験 / 世界はファンシー / フルカラープログラム / いつかの少年 / 101回目のプロローグ / kaleido proud fiesta / スロウカーヴは打てない (that made me crazy) / Phantom Joke / 天国と地獄 / 君の瞳に恋してない / カオスが極まる / シュガーソングとビターステップ / 春が来てぼくら / シャンデリア・ワルツ / センチメンタルピリオド



▼BD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE オーケストラを観にいこう』収録曲

アンドロメダ / フルカラープログラム / さわれない歌 / 君はともだち / harmonized finale / kaleido proud fiesta / カオスが極まる / オリオンをなぞる / 春が来てぼくら / like coffeeのおまじない / フライデイノベルス / mix juiceのいうとおり / 恋する惑星 / 桜のあと (all quartets lead to the?) / 君の瞳に恋してない/ 徹頭徹尾夜な夜なドライブ / いけないfool logic / シュガーソングとビターステップ / オーケストラを観にいこう



▼BD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun" 2024.07.24』収録内容

LIVE Documentary



▼LIVE CD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "fun time 歌小屋"』収録内容

アナザーワールド / センチメンタルピリオド / さよなら第九惑星 / 23:25 / kid, I like quartet / MR. アンディ / to the CIDER ROAD / イト / 箱庭ロック・ショー / 徹頭徹尾夜な夜なドライブ / シュガーソングとビターステップ / フルカラープログラム

■<UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025 「Charisma & Princess」>

▼2025年

01月10日(金) 東京・ガーデンシアター有明

01月11日(土) 東京・ガーデンシアター有明

01月17日(金) 宮城・GIGS

01月31日(金) 北海道・Zepp Sapporo

02月07日(金) 福岡・Zepp Fukuoka

02月08日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA

02月12日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama

02月13日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama

02月17日(月) 愛知・Zepp Nagoya

02月18日(火) 愛知・Zepp Nagoya

02月26日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside

02月27日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside

03月05日(水) 東京・Zepp Haneda

03月06日(木) 東京・Zepp Haneda

さらに、“武道館3日目のツーマンライブも収録してほしい”という多くの声に応えて、7月26日のクリープハイプとのツーマンライブ<fun time 歌小屋>より、UNISON SQUARE GARDENのライブ音源を収めたCDも付属する。2025年1月10日から始まる<UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2025「Charisma & Princess」>の会場では、武道館の映像作品の予約販売も決定。ショップ別オリジナル特典と会場限定特典も発表となっている。なお、2024年に行われたオールタイムベストツアー<UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2024「20th BEST MACHINE」>の映像作品も2025年に発売することが決定した。ライブBD/DVD『UNISON SQUARE GARDEN 20th Anniversary LIVE "ROCK BAND is fun" 2024.07.24 / "オーケストラを観にいこう" 2024.07.25 at Nippon Budokan』との連動特典も計画しているとのこと。詳細は後日改めて発表される予定だ。