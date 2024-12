アイドルグループ・timeleszが開催する新メンバーオーディション「timelesz project」。「タイプロ」と呼ばれ大きな反響を巻き起こし、オーディションの様子は『timelesz project -AUDITION-』としてNetflixで配信中です。2024年12月20日には、新エピソードとなる「episode 09 突破 -Part3-」が公開されました。この記事では、「episode 09 突破 -Part3-」の内容を踏まえ、盛り上がりを見せるtimelesz projectの見どころや魅力を解説します。

「timelesz project」とは?

タイプロは「青春」を感じさせるオーディション

ジュニアから候補生が選ばれなかった理由は?

まず、オーディションの流れを簡単に紹介します。2024年4月1日にSexy Zoneは「timelesz」にグループ名を変え、合わせて新メンバーオーディションの開催を発表。1万8922件のエントリーが集まり、現在は4次審査を行っています。オーディションには、4次審査からSTARTO ENTERTAINMENT(以下・STARTO社)所属の俳優である、寺西拓人さん、原嘉孝さん、今江大地さんが候補生として加入。審査を勝ち上がった候補生と同じプログラムを受け、メンバーの座を争っています。4次審査は3チームに分かれ「合宿特訓ミッション」を実施。課題曲はtimelesz(元Sexy Zone)の楽曲『人生遊戯』『RIGHT NEXT TO YOU』『Purple Rain』で、全体曲として『Anthem』が指定され、短期間で候補生は覚える必要があります。また、これまでの審査と違い、合宿では楽曲のパフォーマンスに加えて「1000mダッシュ」「筋力トレーニング」といったフィジカルの強さも審査対象。候補生たちは、ダンスや歌のうまさだけでなく、timeleszのメンバーとして活動する身体能力の高さも求められます。新たに配信された「episode 09 突破 -Part3-」では、まず前回の配信から引き続き『人生遊戯』が課題曲のチームの様子が公開されました。『人生遊戯』チームは、パフォーマンスレベルが低く、timeleszメンバーやトレーナーから数多くの叱咤(しった)激励を受けることに。また、候補生の岩崎琉斗さんがけがで離脱する波乱も待ち受けていました。なんとか復帰を目指した岩崎さんですが、けがは完治することなく『人生遊戯』チームは難しい決断を迫られることになります。最後までメンバーで話し合い、岩崎さんは歌唱だけで最終審査に参加。結果として、本番では『人生遊戯』チームはこれまでにないパフォーマンスを見せ、メンバーやトレーナーを驚かせることに成功します。前回から紹介が続いた『人生遊戯』チームですが、メンバーで一致団結してオーディションに取り組む姿に、タイプロの魅力を感じられました。パフォーマンスレベルの低さを打開するためみんなで話し合い、努力する様子は真剣そのもの。岩崎さんの予期せぬけがを解決しようと全員で苦悩する姿は、部活動引退前最後の大会に挑む学生たちと重なる部分がありました。青春を感じさせる場面が「episode 08」と「episode 09」では多く、ひたむきに前へ進もうとする候補生に目を奪われてしまう。候補生たちはライバルでありながら、チーム制を導入していることで友情も芽生える、素晴らしいオーディションになっていると感じます。そして、配信の中盤からは『RIGHT NEXT TO YOU』が課題曲のチームが登場しました。まず、楽曲の『RIGHT NEXT TO YOU』は、timelesz(元Sexy Zone)デビュー10周年を記念したアルバム『SZ10TH』のリード曲。全編英語詞で、クールなメロディーラインと発売当時のダンスミュージックの流行を意識したアレンジがかっこいい楽曲です。そして、このチームには、STARTO社の寺西さんが参加。寺西さんは、2008年に旧ジャニーズ事務所に入所。グループに所属しないまま2021年4月にジュニアを卒業し、現在は舞台を中心に俳優として活動中です。『RIGHT NEXT TO YOU』チームですが、寺西さんのダンススキルはtimeleszメンバーからも絶賛を受けます。寺西さんに引っ張られチームは躍動するかと思いきや、候補生たちはダンスや歌が難しい楽曲に苦戦。しかも、寺西さんは陰ながら他の候補生を支える役目を担い、メンバーやトレーナーが疑問を持つようになります。チームはいろいろと試行錯誤するのですが、候補生内での差も出はじめ徐々に不穏な空気に。『RIGHT NEXT TO YOU』チームは他の2チームよりも低評価なだけに、各メンバーが協力しあいどこまで成長できるかが審査のポイントになりそうです。また今回の配信では、菊池風磨さんからジュニアのオーディション参加について言及されました。菊池さんは、俳優部だけでなくジュニアからの応募もあったとした上で、「ジュニアのさまざまな事情を踏まえて、協議を重ねた結果、(参加が)かなうことはありませんでした」と説明。この発言から、今後もジュニアからオーディションへの参加はなく、現在の候補生で最後まで審査を行うと受け取れます。18人の中から新メンバーが生まれることになり、視聴者もより集中してオーディションの行方を追えることになりました。『RIGHT NEXT TO YOU』チームの最終パフォーマンスは次回の配信に持ち越されますが、果たして努力の成果を見せることができるのか? そして5次審査に進む12人が決定するだけに、次回の配信も見逃せなくなりそうです。この記事の筆者:ゆるま 小林長年にわたってテレビ局でバラエティ番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)