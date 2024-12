by Ars Electronica国際宇宙ステーション(ISS)はミッションコントロールを監視できるようにISSのシステムの状態を表わすテレメトリデータを絶えず配信しており、NASAはこのテレメトリデータの一部を一般公開しています。「pISSStream」はISSのテレメトリデータのうち、尿タンクの容量を地球上のどこにいてもチェックできるツールです。GitHub - Jaennaet/pISSStream: macOS menu bar app that shows how full the International Space Station's urine tank is in real time

https://github.com/Jaennaet/pISSStream配信されているISSのテレメトリデータは以下のページで見ることができます。iss-mimic.github.io/Mimic/https://iss-mimic.github.io/Mimic/そして、このテレメトリデータを受けて開発されたのが、pISSStreamです。インストールすると、以下のようにパーセンテージ表記で尿タンクの容量がmacOSのメニューバーに表示されます。さらに、このテレメトリデータによる尿タンクの残量をブラウザでチェックできるようにしたのが以下。こちらであれば、Windows PCでもISSの尿タンクの容量をいつでもどこでもチェックできます。iss.html · GitHubhttps://gist.github.com/simonw/76f03f49be58344bfa64c9d5d9f0ec29デモページをブラウザで開くと、ISSの尿タンクの残量がこんな感じで表示されました。