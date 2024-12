ウインターカップ男子16強決定…シード校は好発進、開志国際なども2回戦突破【12月25日の試合結果】

12月25日、高校バスケの日本一を決める『SoftBank ウインターカップ2024 令和6年度 第77回全国高等学校バスケットボール選手権大会』の男子2回戦が東京体育館で行われ、3回戦に進む16チームが決定した。

インターハイ王者の東山高校(京都府)は、九州学院高校(熊本県)に81-53で快勝。U18男子日本代表にも選出されていた瀬川琉久が23得点7リバウンド2ブロックを挙げたほか、2年生の佐藤凪が11得点、1年生の中村颯斗が12得点と、注目のトリオが存在感を示した。

前回優勝校の福岡第一高校(福岡県)は、95-69で福島東稜高校(福島県)に勝利した。第1クォーターから31得点とハイペースで得点を重ね、伝統の堅守速攻も発揮。シー ムサが20得点、八田滉仁が16得点を挙げた。

優勝候補の一角に挙げられている福岡大学附属大濠高校(福岡県)は、初戦から昨夏のインハイ王者である“難敵”日本航空高校(山梨県)と対戦し88-64と完勝。最恐留学生とも称されていたオルワペルミ・ジェラマイアを封じ、攻めては湧川裕斗が25得点と、攻守が噛み合う危なげない試合運びだった。2回戦から登場したシード校は、美濃加茂高校(岐阜県)を含め4校いずれも好発進だった。

また、2大会ぶりの優勝を目指す開志国際高校(新潟県)は、ベンチメンバーを多用しながら県立高岡工芸高校(富山県)に115-57で大勝。その開志国際との対戦権がかかった一戦では、北陸学院高校(石川県)がチーム全体で3ポイントシュート20本(成功率42.6パーセント)を決め、今大会最多となる129得点で県立長崎工業高校(長崎県)に圧勝した。大量点を取ったチーム同士が一夜明けた3回戦で激突することになる。

25日に開催された2回戦の試合結果と、26日に行われる3回戦のカード一覧は以下のとおり。

◆■12月25日開催の2回戦

東山 81-53 九州学院



北陸 65-52 桜丘



高山西 56-62 正智深谷



新田 62-122 藤枝明誠



報徳学園 64-55 光泉カトリック



富田 61-80 八王子学園八王子



前橋育英 76-64 高知中央



日本航空 64-88 福岡大学附属大濠



福岡第一 95-69 福島東稜



四日市工業 69-98 洛南



北陸学院 129-71 長崎工業



高岡工芸 57-115 開志国際



鳥取城北 84-65 國學院大學久我山



京都精華学園 78-62 美来工科



延岡学園 102-74 船橋市立船橋



駒澤大学附属苫小牧 52-74 美濃加茂

◆■12月26日開催の3回戦

東山 vs 北陸



正智深谷 vs 藤枝明誠



報徳学園 vs 八王子学園八王子



前橋育英 vs 福岡大学附属大濠



福岡第一 vs 洛南



北陸学院 vs 開志国際



鳥取城北 vs 京都精華学園



延岡学園 vs 美濃加茂