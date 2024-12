2024年、ソロ活動15周年を迎えたHAN-KUNは、記念すべきアニバーサリーイヤーを全力疾走で駆け抜けた。春には大阪と東京で初の野外ワンマンライブを、夏にはクラシックホールでオーケストラと共演するなど、新たな展開でファンを楽しませてくれた。さらに「HEAD SHOT feat.SKY-HI」、「君となら…feat.RYOJI」と、初のフィーチャリング曲を配信リリースして、さらなる挑戦への意欲を見せてくれた。

■デビュー15周年記念第二弾「君となら・・・feat. RYOJI」

2024年11月8日(金) 配信開始

配信リンク:https://hankun.lnk.to/kimitonaraPR

作詞:HAN-KUN, RYOJI

作曲:HAN-KUN, RYOJI, SHIGE

編曲:SHIGE from BUZZER BEATS (D.O.C)

Producer:RYOJI





その勢いは2024年が終わり、2025年に入っても止まらない。稀代のVOICE MAGICIANは今何を考え、どこに向かおうとしているのか。新たな試みに挑み続けるHAN-KUNの、現在進行形の胸の内を聞いてみよう。◆ ◆ ◆──あらためてソロ15周年、おめでとうございます。すごいことだと思います。HAN-KUN:本当に、ありがたい限りです。グループもやらせてもらいながら。──湘南乃風のデビューから5年後のソロデビューなので、かぶってるんですよね。5年ごとのアニバーサリーが。HAN-KUN:そうなんです。なので、グループの周年から1年ずらして、正確には16年目なんだけど、お祝い事として1年経てやってるって感じです。──祝い事は多いほうが嬉しいです。そしてソロの15周年は、グループとは違う特別な感慨があるんじゃないかと思います。HAN-KUN:グループのほうでも15周年を経験させてもらっていて、その時の空気感とか、お祭り感みたいなものをすごく感じてたので。振り返るというよりは、追いかけるような意識がソロではあるかもしれないですね。“4人の時はああだったから、自分のソロはどんなのができるかな?”とか、そういう見方をしてるかもしれないです。それは一人のアーティストだとできないことだと思うし、ソロと4人を客観的に見られる時間が最近はできてきて、グループにいる時に自分のソロをそういうふうに見えるようになったり、逆もしかりだなと思います。──せっかくの機会なので、これまでのソロの歩みを、ソロアルバム中心に振り返ってみたいなと思います。HAN-KUNのアルバムには、毎回明確なコンセプトがあって、それを辿ることであらためて見えてくるヒストリーがあると思うんですね。まずは2008年7月リリースの1stアルバム『VOICE MAGICIAN』は、どんな作品だったと思いますか。HAN-KUN:ファーストは初めての自分名義のソロで、これが本当の処女作だと思っていて。コンピレーションとかにはソロも入れさせてもらってたんですけど、“初めてのソロ作で何を見せようか?”と思った時に、やっぱりライブが自分の一番の武器なので、ライブ音源を聴いてるようなアルバムになればいいなっていうのがありました。それが最初のコンセプトでもあり、結果、今に続く大きなキーになってるかなっていう気はしてます。──そこから2年おきに2ndアルバム『VOICE MAGICIAN II 〜SOUND of the CARIBBEAN〜』(2010年7月発表)、3rdアルバム『VOICE MAGICIAN III 〜ROAD TO ZION〜』(2012年11月発表)と、順調にリリースが続きます。HAN-KUN:ファーストで一個の形が出来上がったんですけど、そこをなぞるわけじゃなく。やっぱりライブ感というものを大切にして、セットリストみたいに、そのまんまライブで歌っても物語が出来上がるように意識して作り上げていくのが、自分の中での型になったのかな?って。それが確認できたのが『II』で、より現場を意識した作品になってる気がします。で、『III』はそれをもっと音楽的に寄せたものというか、『ROAD TO ZION』というタイトルで、一人で戦い続けるって意識がすごいあったんで、ソルジャーみたいな思いを内側に燃やしつつ。「LYRICAL SOLDIER」っていう歌も入ってるんですけど、それが作品を物語ってるのかな?と思います。──4thアルバム『VOICE MAGICIAN IV 〜Roots&Future〜』はさらにその2年後、2014年7月のリリースでした。HAN-KUN:『IV』を作った頃は、ちょうどジャマイカでもルーツリバイバルが起きてて、古き良きレゲエを今の子たちが新しいものとして消化して、ネオレゲエにしてるっていうのがあったんで、そこにすごく衝撃も受けたし、影響もしっかり受けて。当時のジャマイカでかかりまくってた「Roots&Future」っていう曲があるんですけど、今のジャマイカを体現するのは絶対これだと思って。そのリズムの名前が“ルーツマン・リディム”っていうんですよ。最初は「Roots Culture」にしようと思ったんですけど、それを今新しい子たちがやってるから、やっぱりそこは未来だなと思って、タイトルを「Roots&Future」にして、その曲をメインにしてます。──その次の5thアルバム『VOICE MAGICIAN V 〜DEEP IMPACT〜』は、ちょっと間が空いて3年後の2017年8月に出ます。HAN-KUN:いつもジャマイカに行ってアルバムを作ってたけど、日本人にも素晴らしいトラックメーカーやミュージシャンたちがいるんで、日本人が日本で作るレゲエをジャマイカに持ってって、ジャマイカの仲間に聴いてもらって、“どう?”っていうことをやりたかったのが『V』です。ジャマイカに行って制作するのを一つの形にしてきたけど、当たり前にあることをやってなかったなと思って。“それをちゃんと俺はできるのかな?”って、5作目はそこに向き合いたくて、そういう作品にしようと思いました。俺はすごく深い衝撃をレゲエからから受けたんで、それを逆に俺が日本でやりきってジャマイカに持っていった時に衝撃を与えられるような作品にしたくて、「DEEP IMPACT」っていう曲を作って、アルバムのタイトルにもして、「Roots&Future」からの「DEEP IMPACT」っていう流れになってますね。──全部繋がってるんですね。HAN-KUN:話が前後するんですけど、その前に俺は半年ぐらいニューヨークに住んでいて、ニューヨークを拠点に制作してると、カリブがすごく近いんですよ。日本からだと24時間かけて行かなきゃいけないけど、3時間半ぐらいでジャマイカに行けるし、トリニダード・トバゴも近くて。ニューヨークで知り合ったトリニダード人と一緒に行って、ちょうどカーニバルの時期だったんでいろいろ連れ回してもらったり、もちろんジャマイカにも制作で行ったり。トロピカルなアイランドヴァイブスが俺の中でめちゃくちゃある時期だったから、“アイランド・ヴァイブス”っていうコンセプトアルバムを作りたいと思って、ニューヨークのスタジオを借りて、完全に向こうで作り上げたミニアルバムが『Island Vibes』(2016年8月発表)です。──スピンオフみたいな感じですかね。楽しい方向でちょっと息抜きみたいな。HAN-KUN:それを経て“次は『此戮鮑遒襪勝匹辰討覆辰燭鵑任垢韻鼻▲灰蹈覆あってリリースできなくて。どうしようと思ったけど、“逆に今だからこそ出せるものってないかな?”と。そう思った時に、ファーストからずっと“ライブで歌ったらどうなるか?”っていうのを前提に考えてたけど、ライブができない世界線でアルバム作るのはこれが最後かもしれないから、チャンスなのかもしれないねって。今までそういう考え方で曲を書いたことはなかったけど、この機会だからこそ、ライブをあえて意識しない作品を作ってもいいんじゃないか?って。家とか車とか、自分のシチュエーションの中で聴いてもらえる作品っていうものをね。でもそれは世の中に合わせるってことじゃなくて、鎖を引きちぎりたいという決意を持って作った作品だっていうのを残したくて。それで出来たのが『UNCHAINED』っていうタイトルのコンセプトアルバムで。──あれは2020年11月、コロナ禍真っ只中のリリースでした。HAN-KUN:いつもアルバムの1曲目は“ぶち上がるぞ!”っていう曲なんだけど、このアルバムの1曲目に関しては逆にディープなレゲエサウンドから始まって、今の世の中の不条理とか葛藤を歌ってて。ネガティヴに捉えられるかもしれないけど、逆に今だからこそメッセージに共感してくれるだろうし、振り返った時に時代を思い返せる1曲目になればいいなと思って、「Red Alert」っていう曲から入っていくっていう作品です。最終的には、鎖を外した今、いろんなことに挑戦したいなと思って、カバーアルバムとか、フィーチャリングとかにも挑戦しようっていうところの、今に至る感じですかね。◆インタビュー【2】へ──日本のポップスのカバーアルバム『Musical Ambassador』は2019年5月、続編の『Musical Ambassador II 〜Juke Box Man〜』は2021年11月にリリースされて、これまで以上に多くの人に聴かれて、ファン層を広げる結果にもなりましたけど、作ってみてどうでしたか。HAN-KUN:楽しかったです。日本の歌を自分が歌ってみて、しかもレゲエに消化してっていうところで言うと、その人の歌詞の世界とかはもちろんだけど、しっかり読み取って自分なりに解釈して歌えたので。そこで一番感じたのは、名曲には絶対に“間(ま)”が存在するってこと。前の歌詞をしっかり噛みしめる時間があって、噛みしめた後に次の歌詞にちゃんと行ってるっていうか。レゲエも“間”の音楽だから、“日本とジャマイカの共通点ってこういうところにもあったんだ”と思って、すごい腑に落ちた部分があって。──ああー。なるほど。HAN-KUN:日本である程度作って、歌を入れて、ジャマイカに行って向こうのミュージシャンに弾き直してもらうっていうことだったんだけど、すごく楽しんで演奏してくれて。ジャマイカ人はコード展開とか、しないんですよ。レゲエはループの美学だから。もちろんミュージシャンだから当たり前に出来るんだけど、ループサウンドの、奥を噛みしめれば噛みしめるほど味が深まる、みたいなところをやり続けてる人たちだから、逆に面白がってやってくれたのと。あとはレゲエにアレンジされることで、カバーをさせてくれたアーティストの方々がもしも聴いた時に、“OKしなきゃ良かったな”っていう気持ちにだけは絶対になってほしくなかったし、本物を用意してちゃんと楽曲をお返ししたいなっていうのがすごくあったんで。それは本当に楽しかったし、自分の中で新しいチャレンジでもあったし、引き出しにもなったのかなと思ってます。──間違いないです。HAN-KUN:よくよく考えると、カバーってレゲエの文化の一つだから。ジャマイカの80sや90sのシンガーのヒット曲ってほぼほぼカバー曲だし、原曲を知ってから“あれはカバーだったんだ”とか、そういう掘り方してたらすげぇ面白くて。俺のカバーアルバムも、名曲中の名曲をやらせてもらってるから、たとえばお父さんお母さんが好きなJ-POPがレゲエになって、お子さんはその曲を時代的に知らないけど、それをきっかけに原曲を知っていくっていう楽しみ方もできたらいいなって。世代を超えて聴いてもらったり、ライブで楽しんでもらえたりとかするのに、カバーってすごくいい方法論だなと思うんですよ。『Musical Ambassador』で歌った「あなたに」っていうMONGOL800の曲は、今も結構な頻度で歌うし、去年モンパチのフェス<What a Wonderful World!! 23>に呼んでもらった時に、キヨサクと一緒に出る時間があって、「あなたに」を俺のバージョンで一緒に歌ってもらって、“ここでやっと完成したな”みたいな感じもありましたね。──そして今、15周年を迎えて、また新たな流れが始まっていて。フィーチャリング曲が続けてリリースされましたね。2024年3月にリリースした第一弾が「HEAD SHOT feat.SKY-HI」。彼もまた、常に挑戦を繰り返して、枠を超えていくタイプのアーティストですよね。HAN-KUN:SKY-HIに関しては、彼のラジオに呼んでもらって、いろんな話をしたんですよ。過去に結構ニアミスもあったし、共通の知り合いもいて。あとはソロをやり出した時期もたぶん近くて、ミュージックビデオが同じに時期に流れたりしてて、向こうもそれを見ててくれたらしくて、「あの時あの曲を聴いてました」とか。それと、お互いにグループがあって、ソロとしてやりたいことはあるけど、グループがあるからなかなかそこを認知してもらえないというか…おこがましいですけど、二人のストーリーが重なる部分もお互いあって。その後も一緒にご飯を食べに行ったりとかして盛り上がって、「一緒に曲を作れたらいいよね」とか言ってるうちに、気づいたら作品が出来上がってました。──すごく自然な流れですね。HAN-KUN:レコーディングが終わって3日後に、「僕のバースデーライブがあるんでぜひ来てくれませんか。この曲を歌いましょう」って声をかけてくれて、「もちろん行かしてよ」って言ったんだけど、よくよく考えたらレコーディング3日後だから、歌詞を全然覚えてなくて(笑)。しかもシークレットゲストだったんですけど、たぶん彼のお客さんのイメージの中では、シークレットゲストで出てきそうなリストに俺は入ってなかったと思うんですよ。頭に布巻いたやつがいきなり出てきて、“誰?”みたいになるだろうと思って、「俺でごめん」って言いながら出て行こうかなとか、そういう第一声を考えてたんですけど、普通に出ちゃいました(笑)。でも本当にいいお客さんで、すごく受け入れてくれて、まだ未発表曲だったんですけど、そこでいい感じに仕上がったなと思います。──曲作りはどっちがリードしたんですか? 基本的に、HAN-KUNのダンスホール・レゲエの世界にSKY-HIを招いたというふうに聴こえますけど。HAN-KUN:そうですね。ダンスホールに招き入れるというイメージがあったのと、あと今のトレンドもあったんで。二人で話してる中で、レゲトンとかアフロビーツが好きだということも共通してたんで、ダンスホールから、サビの部分はレゲトンな感じのビート感に移って、ブレンドした楽曲になりましたね。──カッコいいです。SKY-HIのラップに、ラガっぽいノリもあって、もうばっちりです。HAN-KUN:スキルを見せたいっていう思いが、たぶん彼もめちゃくちゃあったと思うし。俺のほうのお客さんやレゲエシーンが聴くことも想定して、そこにしっかり見せたかったというか、見せるべくやってくれたというか。スキル勝負をしてくれた感じですね。──SKY-HIはアーティストとして、そして経営やプロデュースの分野でも才能を発揮してますけど、そういう部分についても刺激は受けましたか。HAN-KUN:その話も聞きたくて「ご飯行こうよ」みたいな感じだったんですよ。先ほどお話ししたように、自分自身がブレずにやり続けてきた中で、ブレない芯を持つことに向き合う時間はもうそろそろいいかなって。それを当たり前に持ってるものとして、今度は外に発信していく、本当の意味で広げていく動きというのは、どういうふうにしていけばいいかな?と。若い人たちに自分の思いを伝えて、純粋にこの世界線を一緒に見れる人たちを増やしたいと思ったし、自分がソロで歩んできた道を一緒に歩ける人を探したいというか、将来バトンを渡せるような人を探したいと思った時に、彼がやってることはまさしくそれだったんで。──確かに。HAN-KUN:彼のほうが年は下だけど、その部分では大先輩だし、成功者だし、第一人者でもあると思うんで。彼の話を聞いて、今後自分にも何か活かせることがあればと思ったんですよね。──ぜひやってください。HAN-KUNが若手を育てたり、プロデュースで手腕を発揮するのは見てみたいです。HAN-KUN:それも今後の楽しみの一つだなとはちょっと思ったりしてて。自分自身、ソロではずっとセルフプロデュースしてたんで、そのまんまスライドできそうだなっていう気がしてます。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──そしてフィーチャリングシリーズ第二弾が。11月にリリースされた「君となら…feat.RYOJI」。これはどっちかというとケツメイシの世界にHAN-KUNが入ったみたいな、そんなふうに聴こえます。HAN-KUN:まさにそうで。一緒にやろうって話になった時、RYOJIくんが「やるんだったら自分の世界観を提案したい」って。最初は自分の世界観にRYOJIくんを落とし込んで、見たことないRYOJIくんをみんなに見せたいと思ってたんです。だけど、逆に考えると、彼の世界観に俺が入っていくほうが、今までの自分にない自分を出せるのかもしれないなと。招いてるんだけど、招いてもらってるみたいな、そういう楽曲感も面白いなと思って、「それでお願いします」っていうところから、スムーズに楽曲が出来上がっていった感じです。──実際、どうでした? ケツメイシの、彼の世界観に入り込んでみて。HAN-KUN:彼は俺よりも先輩だし、もう俺たちもだいぶ大人だけど、“この人の恋愛観、超ピュアじゃん”みたいな。20代もしくは10代後半ぐらいのときめきを持った歌詞を書いてきたから、“可愛いじゃん”と思って(笑)。でも逆に一周回って、年を重ねた夫婦が今でもときめきを感じてるとか、そういう取り方もできるし、若い世代の子たちにはまっすぐ聴き取れたらいいとか思ったんで。バリアなくその世界に飛び込んでみようと思って、ある程度原型があった世界観に俺も乗って、歌詞をすぐ書き出してっていう感じですかね。だから違和感も意外となく。──まったくないですね。HAN-KUN:よくよく考えたら、ここまでスウィートな歌詞ではないけど、ラブソングっていう目線では湘南乃風でも結構やってきてるんで。自分のソロじゃ絶対書かない歌詞の世界だけど、フィーチャリングだからこそできるし、RYOJIくんとだから違和感なくできた歌詞とメロディと全体の雰囲気になったかなと思ってます。──面白いですね、フィーチャリングって。影響しあったり、招いたり招かれたり。HAN-KUN:本当ですね。一人でやったら違和感を感じるものでも、その人の世界だから俺もお邪魔できるし、自分にも違和感を感じず出来上がるんだなって、今回すごく強く思ったし。ある意味、違う自分を演じられてるからね。役者さんじゃないけど、いろんな自分がいてもいいのかなとか思ったり、コラボのおかげで感じられてますね。むしろ自分の世界を守りすぎないほうがいいというか、自分が思ってるほど、意外と聴いてる人はそんなこと感じてないんじゃないかなとか思ったりもして。──そうかもしれないです。HAN-KUN:さっきの話に戻っちゃうんですけど、今まで守り続けたものは十分あるから、いろんなことにチャレンジするのもいいんじゃないのかな?っていうところが今回はありました。「君となら…feat.RYOJI」に関しては、招かれてやるような作品になってるのかなと思いつつ自分の枠で出す…とは思わなかったけど、新しい切り口で、招かれた音楽感でやるっていうのも、自分のシリーズにしたいなっていう気はしました。「こんなのHAN-KUNが出さなくない?」って言われても、「出しますけど何か?」みたいな。──いいですね。ひょっとしてこのフィーチャリングシリーズって、今後も続きますか?HAN-KUN:ずっと自分の中になかったものを解禁したんで、すごく刺激になるし、「フィーチャリングアルバムを出したい」ぐらいまで振り切りたい思いもあるし。とっ散らかった音楽性になると思うけど、フィーチャリングアルバムだったらそれがコンセプトになるから、そういうものもやってみたいです。もしも次の『VOICE MAGICIAN』シリーズの最新作にこの2曲が入ってたら、今の俺はそうなんだなということを提案する作品になるのかもしれないなと思います。──楽しみです。そして2024年が終わると、15周年のアニバーサリーは終了ということになりますか。HAN-KUN:そうですね。でも“15周年期間”として延長しちゃおうかなぐらいの感じはあって。今言ったようなアルバムが今後出たとしたら、もしかしたらそれが15周年期間の大きな締めくくりになるのかな?って思ってます。──また近々、ライブをぜひ見たいです。HAN-KUN:ぜひ来てください。今も変わらず飛び跳ねてますんで。ジャンプ力は年々上がってます。──衰え知らずですね。素晴らしい。HAN-KUN:というか、そう思い込んでるだけで。現実と向き合わないために、年々ターバンが深くなる(笑)。景色をどんどん狭めて、現実を見ないように。俺のターバンの深さはイコール現実逃避の度合いです(笑)。──あはは。そんな仕掛けがあったとは。HAN-KUN:そのうち、ターバンの裏に景色を自分で描くようになって、いい景色だけ見てたりして。最終的には目出し帽みたいになって、たぶん湘南乃風の30周年ぐらいの頃には、覆面レスラーになってます(笑)。──それはそれで面白い(笑)。でも本当に、そのマジカルな声をずっと聴いていたいので。ずっと健康で歌い続けていてください。HAN-KUN:ありがとうございます。頑張ります。取材・文◎宮本英夫◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る