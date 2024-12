2007年の結成以来、不動の5人で歩み続け、アルバムごとにさまざまな世界を描いてきたvistlip。2023年に事務所独立を発表し、翌2024年に結成17周年を迎えた彼らがニューアルバムに掲げたテーマは“THESEUS”だ。“テセウスの船”は、“船のすべての部品が置き換えられた時、果たしてその船が同じ船と言えるのか”と問いかけるパラドックス。そこから波及した伝説や寓話をモチーフにした楽曲郡は、すべての作詞を手掛ける智(Vo)ならではの毒を孕みながら、聴き手に“何が真実か”を問いかけてくる。



■アルバム『THESEUS』

2025年1月8日リリース

【完全生産限定盤(2CD+Blu-ray)】

DCCA-134〜136 / 16,500円(税込)

・特典CD:配信楽曲「DIGEST -Independent Blue Film-」「Invisible」収録

・特典Blu-ray:2024年7月7日開催<vistlip 17th Anniversary LIVE[Periodical Cicada]>完全収録

・ブックレット&スリーブケース仕様

・トレーディングカード(全10種・ランダム)

※V.I.P. LiST / MEMBERS LiST会員限定ページより購入可能

V.I.P. LiST 特典:実写アクリルスタンド(集合)

MEMBERS LiST 特典:卓上カレンダー





▲完全生産限定盤 ▲完全生産限定盤

【vister(CD+DVD)】

DCCA-137〜138 / 4,620円(税込)

・特典DVD:「Mary Celeste」MusicVideo

・トレーディングカード(全10種・ランダム)



【lipper(CD)】

DCCA-139 / 3,850円(税込)

・トレーディングカード(全10種・ランダム)





▲vister盤 ▲vister盤



▲lipper盤 ▲lipper盤

▼CD収録曲 ※全タイプ共通

01. Port Dorothy(Instrumental)

02. Mary Celeste

03. Dolly

04. Candy Sculpture

05. Fairy God Mother

06. Matrioshka

07. Ceremony

08. Fafrotzkies

09. B.N.S. [THESEUS ver.]

10. Parallax Pancakes

11. 左目から零れ落ちる涙。(Instrumental)



■<vistlip ONE MAN TOUR[Ship of Theseus]>

▼2025年

1月11日(土) 愛知・名古屋ElectricLadyLand

open16:45 / start17:30

1月12日(日) 大阪・BIG CAT

open16:45 / start17:30

1月18日(土) 東京・Zepp Shinjuku

open16:30 / start17:30

▼前売チケット

スタンディング¥6,500 (税込)

※入場時ドリンク代別途

https://eplus.jp/vistlip

さらに、Yuh (G)、海(G)、瑠伊(B)、Tohya (Dr)という4人のコンポーザーを擁するvistlipの音楽性がますます多方面に開花。美しいメロディからヘヴィな扇動力、ダンサブルなビート、緻密なバンドアンサンブルまで、 “新しさ”と“らしさ”を併せ持つなど、彼らの深淵に惹き込まれていく作品だ。2年10ヶ月ぶりのアルバム『THESEUS』についてメンバー全員にじっくり語ってもらった。◆ ◆ ◆──事務所独立後初のフルアルバムとなりますが、バンドのモードや制作過程に変化はありましたか?智:前作までは、最初に僕から全体的なコンセプトを提示することが多かったんですけど、今回はメンバーにまず楽曲を作ってきてもらいました。“今、メンバーはどんな曲をやりたいんだろう?”というところが知りたかったので。それに、楽曲を配信リリースしてきた中でストックも溜まっていたので、一度アルバム収録候補曲を全部並べて、全体の構成を考えながらブラッシュアップしていった感じですね。だから、今メンバーが打ち出したい音が入っている印象があります。──候補曲を並べた段階では、結構な曲数があったんですか?海:TohyaとYuhはいつもたくさん作ってきてくれるので、今回もデモはすごく多かったですね。僕は1曲しか出してないです。智:少ないよね(笑)。何年バンドやってんだよ〜。海:ははは!Tohya:決め打ちの1曲がちゃんとアルバムに入っているわけだから、うらやましいけどね。Yuh:ここで皮肉言うなよ(笑)。──智さんとしては曲が揃ってどう感じました?智:それぞれ好きにやってるなと思いました。vistlipは基本、アルバムを作るたびに苦労するバンドで。というのも、好きな音楽的な方向性がみんなバラバラなので、歌詞やその世界観でまとめてきたんです。今回はいつも以上にバラつきがあって、“果たしてまとまるかな?”と思ったんですけど、全体テーマを決めてしまえば、その曲に合った歌詞を書けばいいだけだったので、逆にやりやすかったかもしれない。コンセプトを決めてから曲を作ると、どうしても雰囲気が似てきてしまうから、そのほうが大変だったと思う。──なるほど。智:会場限定リリースしたシングル「B.N.S.」からイメージを広げていきたいと思って、アルバムタイトルを先に決めて。しっかり自分の中で道筋を作って作詞に取り掛かることができたのはよかったです。──『THESEUS』のモチーフは逸話“テセウスの船”ですか?智:はい。そこから、大きなテーマとして“嘘”や“矛盾”という意味合いを込めつつ、タイトルにつけました。裏テーマとしては…vistlipはスタッフや環境が変わったし、どんどんいろんな音楽に挑戦してきた結果、“テセウスの船”のようにパーツが組み変わっている状況なんです。オリジナルがどんどん失われていく中で、いざ全てのパーツが新しくなった時に、“vistlipは、これがvistlipだと胸を張って言えるのか?”という気持ちも込めていたりもします。タイトル案としては一番最後に出たアイデアだったんですけど、vistlipっぽさもあるし、メンバーに意味合いを伝えた時に全員がすぐに納得して決まりました。海:アルバムタイトルに関しては、最終決定するまで3回くらい“候補を出しては意見が割れて”を繰り返していて。でも、『THESEUS』という案には全員がvistlipのアルバムとしてしっくりきて、すっと決まりましたね。言葉の意味ももともと知ってたし。たぶん、ドラマや漫画の『テセウスの船』のイメージも強いと思うので、その放送が去年とかだったらボツってたかもしれないけど(笑)、結構前(2020年ドラマ放送)だから気にしなくてもいいかなって。智:アルバムタイトルを考える中で、各曲のテーマになる歌詞も浮かんだんです。この曲はあのテーマが合うなって当てはめていけたので、作詞はスムーズでした。1日1曲くらいのペースで書くことができたので、アルバムトータルで、たぶん今までで一番作詞期間が短かったと思う。──だから、いろいろな伝説や寓話をモチーフにした曲が多いんですね。まずTohyaさん作曲の「Mary Celeste」は、船員と乗客10名が突然消えた謎の失踪事件の船の名前ですよね。楽曲は海をイメージさせる壮大なアレンジで。Tohya:作曲したのは夏頃で、アルバムの全体像がまだ何も見えていない時だったので、僕としては海というより、空とか未来みたいなイメージだったんです。最初のイメージと着地点が違うことはよくあるんですけど、いつも着地点のほうがしっくりくるんですよね。結果、ミュージックビデオも海で撮影したし、アルバムのオープニングテーマとしてふさわしい曲に仕上がったなと思います。──サウンドやメロディは爽やかなのに、歌詞がなかなかヘヴィな内容というギャップがいいですよね。智:まあ、“智あるある”ですね、ストレートに歌詞が書けなくて困ってるんです(笑)。ド頭から“スカスカの心臓”みたいな歌詞になっちゃってるんですけど、綺麗なものにグロテスクに歪んだ要素をくっつけるのが好きというか、そのほうが綺麗だと思ってしまうんですよ。Tohya:レコーディングの現場で智から歌詞をもらって、いろんな気持ちにはなりましたね(笑)。智:いろんな気持ちって(笑)?Tohya:スケジュール的に、まだ限界まで追い込まれているような時期ではなかったけど、だんだんピリピリしていく時期にさしかかったあたりに読んだので。状況的にすごく刺さって…刺さりすぎて困りました。──最後のサビ裏でシャウトが聞こえるのが気になったんですが?智:海のシャウトです。綺麗な世界観をあえて壊して、声で歌詞の雰囲気を伝えたかったので、ヘンな感じにしたかったんですよね。このアレンジを聴いたTohyaくんが、「イメージが湧かない」と言ってましたし、瑠伊も「えっ、本番にも入れるの?」って不満そうでしたけど。瑠伊:はははは! 不満というか、“普通入れないよね?”っていう素朴な疑問です(笑)。でも、聴いているうちに、“シャウトがなくなったら普通すぎるのかな”と思うようになってきたので、結果、面白いフックになってますよね。智:そうそう。エンジニアも最初はイメージが湧かなかったみたいだけど、「大丈夫だから。海、録って!」って僕が進めて。結果的にエンジニアも「カッコいいですね」と言ってたから、“ほら、やっぱりいいじゃん!”と思ってました。海:最初、「どこに入れんの?」ってなりましたけどね(笑)。智が言いたいことはなんとなくわかったので、歌詞を読みつつ、“自分が応えるならこうだよな”という言葉を考えつつ。でも悪目立ちしちゃいけないから、馴染むように意識しながらシャウトを入れました。──Yuhさん作曲の「Candy Sculpture」「Ceremony」はかなりヘヴィに振り切った曲です。Yuh:「Candy Sculpture」は以前、「ミドルテンポだけどノレる曲をやりたい」と智が話していたので、その言葉をイメージして作ってみました。勢いだけじゃない大人っぽさもありつつ激しくした曲ですね。「Ceremony」は、自分の表現したい音楽を突き詰めて、いききったものを作りたいという想いがあって。ギターソロはもうB'zになった気分で弾きました(笑)。今回の僕の曲は全部、やりたい音楽を突き詰めたものになってますね。本物で攻めたかったから。海:“それっぽい感じ”じゃなくってことね。Yuh:そうそう。ジャンル感をもろに出したかった。「Ceremony」は、これでもマイルドになったほうなんですよ。最初はサビもなく完全に縦ノリのリズムだったんですけど、曲が揃った時に「速い曲がほしい」となって、アレンジしました。◆インタビュー【2】へ──瑠伊さんの「Fairy God Mother」は、ラテンやスパニッシュ系の乾いたギターフレーズで始まりますが、一気にアルバムの空気が変わりますね。智:そうなんですよ。困りましたもん。“こんなの作ってきちゃったか〜”って。瑠伊:なんでだよ(笑)。最近、ラテン調の曲が好きでよく聴いているので、そういう要素を入れ込んでみたかったんです。智:ラテン調の曲って、郷ひろみの「GOLDFINGER'99」みたいな感じ?瑠伊:ちょっと違うね(笑)。リズムの話だから。──近年の海外のトレンドとして、ラテンミュージックが盛り上がっていましたよね。瑠伊:そうですね。そういう洋楽アーティストのラテンな曲を聴いていて、家でアコギを弾きながら作っていきました。今までのvistlipの楽曲にはなかったテイストかもしれない。智:新鮮だったんですけど、ブラッシュアップしていく工程でラテン要素を削いだら全然よくなくなってしまって、結局戻したんです。僕は、そのラテン要素にマジカルな空気を感じて、呪文をかけられているようなイメージが浮かんだことで、歌詞のテーマが決まりました。──それで“どの作品のヒロインも、魔法で化けて幸せ勝ち取っているワケじゃない”という歌詞になったと。アコギはどちらが弾いてるんですか?Yuh:海ですね。僕はアコギを弾きたくないんで(笑)。智:弾けよ〜(笑)。瑠伊:僕も、なんとなくアコギは海のイメージがあったので、最初から海のパートというイメージで作ってました。海:瑠伊の曲は弾いていて楽しい曲が多いんですよ。“このコード何?”みたいなややこしい時もあるんですけど、それも含めて、弾いていて楽しいフレーズが多い。雰囲気は新鮮でしたけど、この曲も楽しめましたね。智:Yuhもアルバム『M.E.T.A.』(2022年3月リリース)の時に瑠伊の曲にハマってたよね。Yuh:「蟻とブレーメン」とかね。ああいうコード感も含めて、“やっとこういうギターが弾ける!”みたいな曲を瑠伊が持ってきがち。海:しかも、瑠伊さんはコードの響きにもすげえこだわるんですよ。「そこの小指は絶対にしっかり鳴らして」とか。──テンションノートをあててるんですね。海:そう。しかもローポジションのほうが簡単に弾けるからと思って同じコードをローポジションに置き変えると、「その響きじゃない!」とか(笑)。瑠伊:音楽理論的にはよくわかってないんだけどね(笑)。感覚だけど、“この押さえ方のこの響きがいい!”みたいなこだわりが毎回出ちゃうんです。──理論と響きは別物ですし、聴感上のニュアンスって大切ですよね。歌詞で気になったんですが、“イルミの針を引き抜いて”というのは、マンガ『HUNTER×HUNTER』のキャラクターですか?智:そうです。最近、そういうワードも気にせず歌詞に放り込んでいこうと思っていて。「Ceremony」も『僕のヒーローアカデミア』のトガ(ヒミコ)が出てきたから、“ワンフォーオール”ってワードも入れようって。ちょっと遊んでる感じですね。──わかる人にはわかる遊び。智:そうそう。知らない人は調べるんだろうけど、“まさか漫画のキャラじゃないよな?”と思うかもしれない(笑)。──そして、「Matrioshka」は海さんの曲です。ストレートなギターロックになっていますが、最初からこういうイメージで?海:僕は自分でシンセアレンジがつけられないので、シンセとかがほしい時はTohyaさんに頼んだりするんですけど、この曲はもともと、隙間のあるバンドサウンドをイメージしていました。実は以前、大元のデモを智に聴かせた時、「これは然るべき時に使うから、タイミングを見計らってまた出して」と言われたんです。今回の曲出しで「前にも聴かせた曲だよ」って言ったら、「記憶にない」って答えでしたけど(笑)。智:まったく記憶になかったから、新鮮に感じちゃって(笑)。曲の選考会時のメンバーの反応は薄かったんですけど、僕が気に入ったんで収録しちゃいました。Tohya:いや、海のデモの作り方の問題なのか、なかなか曲のイメージが掴みづらいんですよ、いつも。完成した時に一番化けたのがこの曲だと思います。智:最終的にすごく哀愁感がある曲に仕上がりましたね。──哀愁といえば、ハーモニカが効いてます。海:ハーモニカパートは、もともと歌を入れる予定だったんです。歌のレコーディングをしている合間に、智とTohyaと話してたら「ここ、ハーモニカ欲しくね?」ということになり。“たしかに合うかも”と思って、その場でTohyaにハーモニカのメロディを作ってもらって、レコーディングもTohya君に吹いてもらってます。智:あんまり上手じゃないけどね。初心者が吹いてる感じが伝わってくる。海:やめてあげて(笑)。Tohya:いやいや、僕、そもそもハーモニカを通ってきた人じゃないから! 初心者だから!瑠伊:逆に、それがいい味出してるよね。海:そうそう、綺麗に吹くより、そのほうがよかったから。──Tohyaさん的には、結構なムチャ振りだったんですか?Tohya:いや。若い時に、いわゆるアコギを抱えてハーモニカを首から提げる弾き語りスタイルに憧れて、練習したことがあったんですよ。だから、“吹けるんじゃないかな?”って。智:何に憧れてたの? ゆず?Tohya:THE 虎舞竜の「ロード」を吹きたくて。それだけで終わったんですけど。──渋い。Tohya:今回、レコーディング前に練習しようと思って、ハーモニカを預かったんですけど、結局レコーディングの日まで一切触らず。当日、ブースの中で一生吹いてました。海:吹いてたね、一生(笑)。ライヴでは智に吹いてもらおうと思ってます。智:僕は幼稚園の時にちょっと触って以来ですからね。できるのかできないのか、というレベルですよ。──ライヴで注目ですね。もしかしたらTohyaさんが首から提げてるかもしれない。智:あはははは! ドラム叩きながらはヤバイ(笑)。Tohya:絶対息切れするから。面白すぎる(笑)。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──インスト「左目から零れ落ちる涙。」を除く最後の曲は、Tohyaさん作曲の「Parallax Pancakes」です。歌詞に“嘘もフェイクも空想も寓話も誰かのためについた優しさだって考え方。”という一節があり、アルバム全体を象徴するメッセージを感じました。智:そうですね。「B.N.S.」からの流れを最後に回収したいというイメージでした。基本的に今回のアルバムの楽曲は、そこまで前向きではないんですけど、最後の最後に生きることへのポジティヴな気持ち、そういうものに触れたかった。「Parallax Pancakes」を聴いてから、改めていろいろなアルバム収録曲を聴き直して、歌詞を読み直して、想いを感じてほしいなと思って書きました。──Tohyaさんはどういうイメージで作った曲ですか?Tohya:アルバムの最後を飾る曲だと思って作ったわけじゃなくて、どちらかというとリード曲になるかなってことを意識してました。いろいろなジャンルの曲を作ってきて、なんとなくvistlipの中心にある曲というか、ファンのみんなが“vistlipって最終的にこういう曲がいいよね”と感じられる曲にしたかったんです。プラス、ライヴを想定したり、最近の自分がやりたいことを盛り込んだり。──疾走感があって気持ちよく聴ける曲ですけど、実はメロディも楽器それぞれのフレーズもかなり凝られているのが面白いと思いました。特にリズム隊は暴れまわっていて。Tohya:普通に叩くと、本当に普通の曲になってしまいそうだったので。自分の曲だし、プレイでちょっと工夫しようかなって、とにかくドラムは難しくしました。自分でフレーズを作っておいて、レコーディングで地獄を見ましたけど(笑)。瑠伊:Tohyaが言ったように、バンドでやり慣れているジャンルの楽曲だったんです。だからレコーディングの時に、自然と出てきたフレーズを入れ込みましたね。考えたというよりは勝手に指が動いた感じ。──メロディも結構複雑ですよね。智:そうなんです。ボカロ曲みたいな譜割だったので苦戦しました。その結果、“Tohyaボーカルバージョン”が存在するんですよ。僕がレコーディングしたあとに、「Tohyaくんも歌えるってことだよね? やってみてよ」って。本チャンの環境でレコーディングしたんです。海:“THE FIRST TAKE”みたいな感じでね(笑)。Tohya:いやがらせでしたよ(笑)!智:そのとおりです(笑)。でも、ちゃんと歌えていたので、“やっぱり頭に入ってるんだね”って、関心しました。海:あのボーカル音源、どこかで使いたいよね。──楽しみにしています(笑)。この曲では“明日が恋しい。”というポジティヴな言葉を残して終わり、インスト曲「左目から零れ落ちる涙。」で締め括るエンディングにグッときました。ただ綺麗なハッピーエンドにするのではなく、いろいろな想いを抱えたまま、その先に歩いていくような余韻があって。智:そういうイメージで捉えていただけると面白いと思います。「左目から零れ落ちる涙。」は、船で漕ぎ出したオープニングから、いろんなものを見て経験してきて、最後に一筋の涙を流すようなイメージ。アルバム全体でひとつの旅を表現したかったんです。あまり気持ちのいい最後ではないけど、だからこそリアルだと思うし、そこに希望や美しさを感じてほしいですね。──アルバムを引っ提げて、2025年1月に東名阪ツアーが開催されます。vistlipは毎回ライヴ演出にこだわっていますが、今回の<vistlip ONE MAN TOUR[Ship of Theseus]>はどんなステージになりそうですか?智:前アルバム『M.E.T.A.』は近未来を描いていたのに対して、今回は結構レトロな方向に行くと思いますね。特にZepp Shinjukuは映像が映える会場ですし、2024年の七夕(ZeppDiverCityで開催された恒例<vistlip 17th Anniversary LIVE[Periodical Cicada]>)とも違う、また面白いライヴになると思います。アイデアを出した時にスタッフから「物理的に難しい」と却下されつつ、なんとかお願いして実現する演出もあるので、楽しみにしていてほしいです。──智さんの中にもう画が見えているんですね。智:そうですね。演出部分はやっぱり歌詞を書いている人にしかできないと思っているので。人に任せてはいけないなと。──では、ツアーに向けておひとりずつ意気込みをお願いします。海:今回のアルバムには、“ライヴでやったらどうなるんだろう?”ってまだ見えてない曲もあるんです。3本しかないとはいえ、3本でどう変化していくのかが楽しみですね。“君たちはこういうふうに聴くんだね”というお客さんに対する気づきもあるだろうし、逆にお客さんは“どういうふうにライヴするんだろう”といろいろ想像していると思うので。いい意味で裏切りながら、想像以上のものを見せていきたいです。Yuh:いつも以上に作品としてバラエティーに富んでいるところを楽しんでもらいたいですね。「曲を作る時にジャンル感を意識した」って言いましたけど、そのジャンルのライヴのノリみたいなものもあるじゃないですか。それをしてほしいわけじゃないけど、それぞれの曲に合った楽しみ方ができればいいなと思っています。瑠伊:アルバム収録新曲はまだ5人で合わせてないので、まずは自分たちにしっかり曲をなじませて、いかにその楽曲ごとのライヴ感を出せるか、ですね。しっかり綺麗めな曲が多いイメージがあるから、ライヴとなった時にどういう化け方をするのかすごく楽しみです。Tohya:セットリストには過去曲も必ず入ってくるわけですけど、今の自分たちが詰まった『THESEUS』収録曲と過去曲がうまくハマった時の面白さはアルバムツアーでしか体験できないものなので。今回だけの世界観を存分に味わってもらいたいです。ドラムも昔の曲と今の曲だとアレンジが全然違ったりするから、プレイ面の対比にも注目してほしいです。智:2024年は、瑠伊、海、Yuhとバースデーライヴをやってきて、僕とTohyaのバースデーライヴができていないので、Zepp Shinjukuにその要素を盛り込みます。もちろん『THESEUS』の世界観は壊さず、盛り盛りでいきますよ。Yuh:さらにZepp Shinjukuだけ、その日のライヴ映像が後日なんらかの形で見れるような来場特典を企画しているんです。本当にその日来た人にしか観られない曲を用意しているので、Zepp Shinjukuは特別なライヴになると思います。取材・文◎後藤寛子撮影◎Lestat C&M Project◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る