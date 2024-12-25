£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¡Àã¹ñ¤Ø²ÈÂ²Î¹¹Ô¤â°ì¿Í¤À¤±¥¹¥¡¼¤»¤º¡¡¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ï¶Ø»ß¡×
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢£±Éô¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¡¢Åßµ¨µÙ²Ë¤ò¶Ë´¨¤ÎÃÏ¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ßÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥ê¡¼¥°¤ÎÃæÃÇ´ü¤òÍøÍÑ¤·¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥é¥Ã¥×¥é¥ó¥É¤ËÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£°ìÌÌ¤ÎÀã·Ê¿§¤Î¤Ê¤«¡¢¾åÈ¾¿È¤ÏÍç¤Ç²¼Ãå°ìËç¤Î»Ñ¤Ç´¨Ãæ¿å±Ë¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¥¹¥Î¡¼¥â¡¼¥Ó¥ë¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¸¥ç¥ë¥¸¡¼¥Ê¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¤µ¤ó¤â£Ó£Î£Ó¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¥¹¥¡¼¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÃæ¡¢£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤À¤±¤¬¥¹¥¡¼¤òÃå¤±¤º¡¢·¤¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ç¡¼¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ï¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤Î·ÀÌóÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥±¥¬¤ÎÌäÂê¤ò¶²¤ì¤Æ¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Î¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡×¤È·ÀÌó¤ò¼é¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤ÈµÙ²Ë¤ò½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£