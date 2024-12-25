¡È¥µ¥ó¥¿¤Ï¤¤¤ë¡©¡É¤Ë¤Ê¤ó¤ÆÅú¤¨¤ë¡© »³ºêÎçÆà¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÂç¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×ÍÄ¾¯´ü¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò
¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA Prime¡Ù¤¬¡¢Ê¿ÆüÌë9»þ¤è¤ê¡ÖABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹»Ñ¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡õ»³ºêÎçÆà¡Ú2ÅÀ¡Û
ÈÖÁÈMC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºêÎçÆà¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤â¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¡Ø¿Æ¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÂç¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»³ºê¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡ÖÉã¤«¤é¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Î¸½ºßÃÏ¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤Þ¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤Í¡Ù¡ØÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤â¤¦¤¹¤°ÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤ÏÆüËÜÃ´Åö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡Ù¡ØÀ¤³¦Ãæ¤ò1¿Í¤¸¤ã¤Þ¤ï¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ø³«¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤àÍ¾Çò¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ã¥¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ö»ä¤Î¿Æ¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÏÃ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤º¡¢»ä¤ËÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£È¯ÁÛÎÏ¤ä¹¥´ñ¿´¤Î²ê¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Å¦¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë·±Îý¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤Âêºà¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅ·Âæ½¡¤ÎÁÎÎ·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤Ï¡ÖË·¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö噓¤âÊýÊØ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¼þ¤ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë±³¤ÏÊýÊØ¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤ä¥Ñ¥Ñ¤ÎÍ§Ã£¤ËÍß¤·¤¤¥â¥Î¤ò¸À¤¦Êý¤¬Áá¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÇðÌÚÍ³µª¡¢°¼Á¥Û¥¹¥ÈÂÐºö"¿§Îø±Ä¶È"¶Ø»ß¤ÎÆ°¤¤Ë¡ÖÀþ°ú¤¤¬Æñ¤·¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹»Ñ¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¡õ»³ºêÎçÆà¡Ú2ÅÀ¡Û
ÈÖÁÈMC¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºêÎçÆà¤Ï¡ÖÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¤Ç¡¢»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤â¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¡Ø¿Æ¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤âÂç¿Í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤àÍ¾Çò¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ã¥¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ö»ä¤Î¿Æ¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎÏÃ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤òÍ¿¤¨¤º¡¢»ä¤ËÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£È¯ÁÛÎÏ¤ä¹¥´ñ¿´¤Î²ê¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Å¦¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ËÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯É¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë·±Îý¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤Âêºà¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÅ·Âæ½¡¤ÎÁÎÎ·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀé¸¶¤»¤¤¤¸¤Ï¡ÖË·¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö噓¤âÊýÊØ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¼þ¤ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë±³¤ÏÊýÊØ¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥Ñ¥Ñ¤ä¥Ñ¥Ñ¤ÎÍ§Ã£¤ËÍß¤·¤¤¥â¥Î¤ò¸À¤¦Êý¤¬Áá¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÇðÌÚÍ³µª¡¢°¼Á¥Û¥¹¥ÈÂÐºö"¿§Îø±Ä¶È"¶Ø»ß¤ÎÆ°¤¤Ë¡ÖÀþ°ú¤¤¬Æñ¤·¤¤¡×