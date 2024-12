映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『陪審員2番』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。

クリント・イーストウッド新作『陪審員2番』が凄すぎる! 圧倒的ナンバーワンの理由を解説『宇野維正のMOVIE DRIVER】

「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点(小数点あり)で採点を行う。

今回は、クリント・イーストウッド監督の新作映画『陪審員2番』を紹介。

■配信情報『陪審員2番』U-NEXTにて独占配信中出演:ニコラス・ホルト、トニ・コレット、J・K・シモンズ、クリス・メッシーナ、ガブリエル・バッソ、ゾーイ・ドゥイッチ、セドリック・ヤーブロー、レスリー・ビブ、キーファー・サザーランド、エイミー・アキノ、エイドリエン・C・ムーア監督:クリント・イーストウッド脚本:ジョナサン・エイブラムズ製作:クリント・イーストウッド、ティム・ムーア、ジェシカ・マイアー、アダム・グッドマン、マット・スキーナ製作総指揮:デヴィッド・バーンスタイン、エレン・ゴールドスミス=ヴァイン、ジェレミー・ベル©2024 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. All rights reserved. Max and related elements are property of Home Box Office, Inc.