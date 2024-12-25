»È¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿”½ÄÀÞ¤ê¥¹¥Þ¥Û”¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡£Motorola¡Örazr 50¡×¥ì¥Ó¥å¡¼
½ÄÀÞ¤ê¥¿¥¤¥×¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¡© ¤È¤¤¤¦µ¿Ìä
É®¼Ô¤Ï¡¢2¤Ä¤Îµ¡Ç½¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä2-In-1¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¹¥¤ó¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2-In-1¥Î¡¼¥ÈPC¡£ÄÌ¾ï¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¼ñ¸þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÀèÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖGoogle Pixel 9 Pro Fold¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¤È¤¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ»È¤¨¡¢²£¤Ë³«¤±¤Ð¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï½Ä¤Ë³«¤¯Flip¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö½ÄÊý¸þ¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡©¡× ¡Öµ¡Ç½ÌÌ¤Ç¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤Ë¡¢motorola¤Î½Ä·¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¡Örazr 50¡×¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¤È¤¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ï¤ä¤Ï¤êÌ¥ÎÏ
¤Þ¤º¤Ï³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂç·¿¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤µ¤ÏÌó17cm¡¢²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó6.9¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢¸½¹Ô¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËÂç¤¤¤À½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤³¤È¤Ç¹â¤µ¤ÏÌó8.8£ím¤È¤Ê¤ê¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡£¤·¤«¤â¡¢razr 50¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤ÏÌó3.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ä¤Î¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¤Î¾®¤µ¤µ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢1/3¡ÁÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼ã´³¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤À¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¾õÂÖ¤Î¸ü¤µ¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â¹¥°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¸ü¤µ¤ÏÅ¸³«»þ¤ÇÌó7mm¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ¤Ç¤âÌó1.6cm¤·¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç²£¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ï¡¢²£ÀÞ¤ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÏÊØÍø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä
razr 50¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿3.6¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¤òÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å·µ¤¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤ä¿È¤À¤·¤Ê¤ß¥Á¥§¥Ã¥¯ÍÑ¤Î¥ß¥é¡¼¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤òÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤ÏÊØÍø¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÂç¤¤µ¤Ï3.6¥¤¥ó¥Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐYouTube¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¾¯¡¹¸«¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½Ä·¿¤ÎÆ°²è¤Ï»ëÄ°¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²¼¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤À¤È¾å²¼¤¬Âç¤¤¯¥¯¥í¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê²èÁü±¦¾å¡Ë¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤À¤Þ¤Þ¤Ç90ÅÙ²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤È½ÄÊý¸þ¤ÎÉ½¼¨ÎÎ°è¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤òÉ½¼¨¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê²èÁü±¦²¼¡Ë¡£Æ°²è¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¸«¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤¦¤È¤¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥È·¿¤Ë¤·¤Æ¼«Î©¤µ¤»¤ë¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¼«Î©¤µ¤»¤ÆPC¤Î²£¤ËÃÖ¤¡¢AI¥¢¥×¥ê¤òÉ½¼¨¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¤È¤«¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÉ½¼¨¤·¤ÆPC¤Ç¤ÏÊÌ¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬ÁÛÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜµ¡¼ï¤ÎÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¡×¤ä¡Ö¼«Î©¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¾®¤µ¤ÊÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢³«¤¤¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¶ÉÌÌ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤ÇÉ¾²Á°ìÊÑ¡ª ½ÄÀÞ¤ê+ÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¿¿²Á¤òÈ¯´ø
¤³¤³¤Þ¤ÇÃ¼Ëö¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜµ¡¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö½ÄÀÞ¤ê¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢·Á¾õ¤òÊÑ¤¨¤Æ¼«Î©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÂ¸ºß¤ÏÊØÍø¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¤ÇËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤À¤í¤¦¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜµ¡¤ò²°³°¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÄÀÞ¤ê¤Î·Á¾õ¤äÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»£±Æ¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊ¬¤±¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£±Æ¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯
ÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£±Æ¤ò³ÊÃÊ¤ËÊØÍø¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¥ó¥È·¿¤Ë¤·¤Æ¼«Î©¤µ¤»¡¢¥«¥á¥é¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²è³Ñ¤äÉ½¾ð¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»£±Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ËÜµ¡¤Î¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é¤Ï5000Ëü²èÁÇ¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ü1300Ëü²èÁÇÄ¶¹³Ñ/¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¹½À®¡£¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê 3200Ëü²èÁÇ¡Ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆºÇÂç²èÁÇ¿ô¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¹³Ñ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼É½¸½¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼«Ê¬¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢TikTok¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤Ë¤âºÇÅ¬¤Êµ¡Ç½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¥í¡¼¥¢¥ó¥°¥ë»£±Æ»þ¤ËÊØÍø
¹âÁØ¥Ó¥ë¤ä¥¿¥ï¡¼¤Ê¤É¤òÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë²è³Ñ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÌÌ¤ËÉ¨¤ò¤Ä¤¡¢¥í¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¹½¤¨¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Î·Á¾õ¤À¤È¡¢Äã¤¤°ÌÃÖ¤Ç²èÌÌ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌµÍý¤ÊÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¡¢ÇØÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢razr 50¤ò¥Æ¥ó¥È·¿¤Ë¤·¤ÆÃÏÌÌ¶á¤¯¤ËÃÖ¤¡¢¥í¡¼¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¼«Å¾¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê¤ËÄã¤¤°ÌÃÖ¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤â¡¢¿²Å¾¤Ö¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢ÇØÌÌ¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¾å¤«¤éÇÁ¤¹þ¤à¤À¤±¤Ç²è³Ñ¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
£¥«¥à¥³¡¼¥À¡¼¥â¡¼¥É¤¬Ä¶Í¥½¨¡ª
º£²órazr 50¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ìÈÖ¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥«¥à¥³¡¼¥À¡¼¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¥¢¥×¥ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¾õÂÖ¤Ç90ÅÙÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ë¤È¡¢¥«¥à¥³¡¼¥À¡¼¥â¡¼¥É¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÆ°²è»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç²£°ÌÃÖ¤ÎÆ°²è¤ò»£±Æ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ä¤Þ¤à¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ÂÄê´¶¤Ë·ç¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥«¥à¥³¡¼¥À¡¼¥â¡¼¥É¤Ê¤é¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤¹¤È¤ó¤È¾è¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê´¶¤ÏÈ´·²¡£³ê¤êÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Ú¤Ë»£±Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Áàºî´¶¤âÎÉ¤¯¡¢²èÌÌ¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥ì¥ó¥º¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä³ÈÂç/½Ì¾®¡¢½Ä²£¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤é¡¢Æ°²è»£±Æ¤Î»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¤Ê»×¤¦¤¯¤é¤¤»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥â¡¼¥É¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¤Ö¤ìÊäÀµ¤Ê¤É¤Ï¤½¤³¤½¤³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ê¤é½½Ê¬¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¥«¥á¥é»£±Æ¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤³¤½Ì¥ÎÏ¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ç10Ëü±ßÂæ¤Ï¤ªÇã¤¤ÆÀ¤«¤â
¥ì¥Ó¥å¡¼Á°¤Ï¡Ö½ÄÀÞ¤ê¥¹¥Þ¥Û²ûµ¿ÇÉ¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÄÌ¤ê»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¹Í¤¨¤Ï°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Î¤«¤Ë¡¢²£ÀÞ¤ê¡ÊFold¡Ë¥¿¥¤¥×¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢½ÄÀÞ¤ê¤Î·Á¾õ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼«»£¤êµ¡Ç½¤ä¥«¥à¥³¡¼¥À¡¼¥â¡¼¥É¤Ê¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¡Ç½¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢2-In-1¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤È¥«¥á¥é»£±Æ¤Î¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤¬ÁªÂò»è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¤òÆ³Æþ¤·¤Æ»È¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤¤ËÜµ¡¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤Ï¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂÇä20¡Á30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¹â²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
razr 50¤Ï¥â¥È¥í¡¼¥é¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î²Á³Ê¤¬13Ëü5801±ß¤Ç¡¢Amazon¤Ê¤ÉÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬¼ÂÇä10Ëü6000±ßÁ°¸å¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾ì¹ç¡¢¾è¤ê´¹¤¨³ä°ú¤òÅ¬ÍÑ¤µ¤»¤ì¤Ð9Ëü±ß¤òÀÚ¤ë²Á³Ê¤Ç¤Î¹ØÆþ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
FeliCa¡Ê¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ËÂÐ±þ¤Ê¤ÉÉáÃÊ»È¤¤¤ËÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÄÀÞ¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÍøÊØÀ¤ò»î¤¹ºÇ½é¤Î°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£