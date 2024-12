ぼる塾・田辺智加「マジですごいよ」これだけでメイク完成！？万能カラーペンシルキット

ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人YouTubeチャンネルに『【日の出製麵所 ぶっかけうどん】うどんを完食してから始まるメイク動画【MAKE UP FOR EVER アーティストカラーペンシル マジックミニズ ホリデー24】』の動画をアップ。数量限定で販売中の、購入コスメを紹介してくれました!

■万能カラーペンシル

動画内で登場したのはこちら!

MAKE UP FOR EVER / アーティストカラーペンシル マジックミニズ ホリデー24 税込4,180円(公式サイトより)

アイライナー、リップライナーやアイブローなど様々な用途で顔全体に使えるマルチペンシルのミニサイズ5本セット。

こちらには、日本未発売のブラウン2色もセット。ハリウッドセレブ風のセクシーなリップやアイラインを描くのに欠かせない海外で大人気カラーなんだそう!

また、ホリデー限定キットであるこちらは、パッケージデザインもコットンキャンディーをモチーフにした贅沢な特別仕様になっています。

田辺さんはこの商品について「これマジですごいよ、これ」「私も買う時にやってもらったんだけど、マジすごい」と大絶賛。

さらに、606番のペンシルを大胆に頬に塗ってから筆でぼかすと、「このように、ほら!チークに!わかる?」「すごいでしょ!」と、その肌馴染みの良さを評価!

また、他のカラーも次々に手に取り、ペンシルを使ったリップや眉メイクも披露してくれました。

■動画もチェック!

動画内では、購入品紹介以外にも雑談などを展開!ぜひチェックしてみてくださいね。