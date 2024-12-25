ÄãÌÂ¥Þ¥ó£Ã¤Ë¸Å¶¶µü¸èàÂÔË¾ÏÀá¡ÖÎÉ¤¤Êä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î£´Ï¢ÇÆ²¦¼Ô¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤¬¿¼¹ï¤ÊÄãÌÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É£±Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î£Æ£×¸Å¶¶µü¸è¤¬àµßÀ¤¼çá¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å¶¶¤Ïº£µ¨¤â¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¤Ï¼Â¸½¤³¤½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¤³¦ºÇ¶¯·³ÃÄ¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¤¬³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¡ÖºÇ½ª¸õÊä¡×¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤Éµî½¢¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼£Ã¤Ï¸½ºß£·°Ì¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄãÌÂ¡£Ä¾¶á¤â¸ø¼°Àï£´»î¹çÏ¢Â³¤ÇÌ¤¾¡Íø¤È¾õ¶·¤Ï¿¼¹ï²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¸Å¶¶³ÍÆÀ¤ÎÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê®½Ð¡£¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡Ö¸Å¶¶µü¸è¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤Êä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ö»ä¤ÏÈà¤ÎÇ¯Îð¤È¼ÂÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é¸Å¶¶¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï³³¤Ã¤×¤Á¤Ë¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È²ÃÆþ¤òº©´ê¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸Å¶¶¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ê£Í£Ì£Ó¡Ë¹Ô¤¤Î±½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ô¥ó¥Á¤ÎÀ¤³¦ºÇ¶¯·³ÃÄ¤«¤éÀÁ¤ï¤ì¤ì¤Ð°ìµ¤¤ËÅÅ·â°ÜÀÒ¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£