BABYMONSTERが『TFT』初登場！米・ビルボードに6週連続チャートインした「DRIP」をパフォーマンス
■「メンバーたちと一緒に楽しく臨むことができたと思います」（BABYMONSTER）
BABYMONSTERが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に初登場。
BIGBANGやBLACKPINKを輩出した韓国の大手事務所、YG ENTERTAINMENTより約7年ぶりにデビューした彼女たちが今回披露するのは、アメリカのBillboardメインチャート「グローバル200」に6週連続チャートインし、発売からわずか21日でMVの再生回数が1億回を突破した「DRIP」。
BABYMONSTERの1stフルアルバム 『DRIP』のダブルタイトル曲でもあるこの楽曲を、『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなパフォーマンスで披露。
BABYMONSTERが登場する『THE FIRST TAKE』第503回は、12月25日22時にプレミア公開。
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
BABYMONSTER OFFICIAL SITE
https://yg-babymonster-official.jp/