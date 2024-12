「宗教法人世界メシア教」として、社会公益に資する活動を行う！世界メシア教

世界メシア教は、MOA美術館の運営で知られ、MOAの母体である包括法人世界救世教を相手取り、長澤好之氏が世界救世教代表役員の地位にないことの確認および、当教団が世界救世教の被包括宗教法人であることの確認を求めて訴訟していましたが、2024年12月24日、東京高等裁判所において和解が成立しました。

和解では、世界救世教は当教団に対し、解決金として13億円を支払うこと、世界救世教から分与された物件は、世界救世教に返還する必要がないことなどが合意されました。

1. 申立てから本和解に至る経緯

この裁判は、世界救世教が当教団との包括・被包括関係を解除したことに対して、長澤好之氏が世界救世教代表役員の地位にないことの確認および、当教団が世界救世教の被包括法人であることの確認を求めて提訴したものです。

静岡地方裁判所沼津支部における一審では、2023年6月28日の判決で当教団の請求が棄却されましたが、その後当教団は東京高等裁判所(以下、高裁)に控訴を申立てました。

高裁での審理の中、裁判官より、一審の判決に疑義があることが示され、一審の判決を維持するのではなく、双方に対して和解による解決の提案がありました。

もし和解をしない場合、一審の判決は維持されず、当教団の訴えは一審の棄却ではなく、宗教上の争いであるため司法判断を下せないとして、「却下」となるとの方向性が示されました(「棄却」は、訴えた内容を審理、検討した上で退けること。

「却下」は審理の対象にならず司法での判断はできないとすること)。

当教団の理事会は、信徒の健全な信仰活動と未来を見据え、高裁による和解勧告を受け入れることを決定。

その後、約1年に及ぶ協議が進められ、今回の和解成立となりました。

2.今後について

当教団は2024年5月21日にも、特許庁に登録した文字商標「世界メシア教」に関して世界救世教が提訴していた一連の裁判に完全勝訴しています。

今回の和解により、今後は世界救世教とは一切関係ない「宗教法人世界メシア教」として、社会公益に資する活動を行っていきます。

所在地 : 〒413-0006 静岡県熱海市桃山町27-1

教主 : 岡田陽一

教主代行 : 岡田真明

代表者 : 成井圭市郎

