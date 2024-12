ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」は、2025年1月1日(水)から1年間、毎月1日に、アメリカ、ニューヨークにある“メトロポリタン美術館”とのコラボレーションアイテムを、店舗および公式オンラインストアで発売する。■その月のアートをデザインに今回開催される「Afternoon Tea × The MET」は、毎月1日に、季節に合わせて厳選した名画をデザインにあしらったアイテムを展開する企画。第1弾となる1月は、フランス印象派の画家、オーギュスト・ルノワールの『Bouquet of Chrysanthemums (菊の花束)』を採用。鮮やかで美しい花々が織りなすデザインを施した「ポケッタブルバッグM」と「フラットポーチ」が登場する。また2月に、イギリスのテキスタイルデザイナー、ウィリアム・モリスが手がけた『Trellis(トレリス)』、3月に、オーギュスト・ルノワールが描いた『Still Life with Peaches (桃のある静物)』が続くほか、1月と締めくくりの12月には特別仕様として、メトロポリタン美術館のヴィンテージロゴデザインも加わる。