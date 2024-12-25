ÀîÃ«³¨²»¤¬Áª¤Ö¡¢2024Ç¯¤Î10¶Ê
12·î25ÆüÈ¯Çä¤Î²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡ÖRolling Stone Japan vol.29¡×¤Ç¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã´ë²è¤Ç¡¢ÀîÃ«³¨²»¤¬¤³¤Î°ìÇ¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÁí³ç¡Êº£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¡ª¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Î¥ê¡¼¥É¥Æ¥¥¹¥È¤È¡¢ÀîÃ«¤¬Áª¤ó¤À¡Ö2024Ç¯¤Î10¶Ê¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÀîÃ«³¨²»¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»ïÌÌ
Spotify¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀîÃ«³¨²»¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¤Î¹±Îã´ë²è¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤Î´ë²è¤âËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢º£²ó¤Ç5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ÖÆ°°÷¿ô¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡ÖTHE ERAS TOUR¡×¤ò12·î¤Ë½ª¤¨¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿ô»ú¤ÈÈãÉ¾¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏCreepy Nuts¤¬¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Mrs.GREEN APPLE¤¬¹ñÆâ¤Ç²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿2024Ç¯¡£º£Ç¯¤âindigo la End¡¤¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡¢Îé»¿¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÊÂ¹Ô¤µ¤»¤Æ¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢indigo la End¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤ä²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿ÀîÃ«³¨²»¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÎÆ°¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡º£Ç¯¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¶â»Ò¸üÉð¡Ë
ÀîÃ«³¨²»¤¬Áª¤Ö¡¢2024Ç¯¤Î10¶Ê
¡ÖLife¡×Louis Cole
¡ÖJuna¡×Clairo
¡ÖRun Your Mouth¡×The Marías
¡ÖHoly, Holy¡×Geordie Greep
¡ÖAre You Looking Up¡×Mk.gee
¡ÖTraining Season¡×Dua Lipa
¡ÖEgo¡×Halsey
¡ÖMahal¡×Glass Beams
¡ÖHere's The Thing¡×Fontaines D.C.
¡ÖHi ha un abisme¡×Magali Datzira
¢¨¼¡ÅÀ
¡ÖEddie's Song¡×Dawuna
¡ÖCHIHIRO¡×Billie Eilish
¡ÖBlue Moon¡×NIKI
¡ÖDrums of Death¡×FKA twigs
¡ÖMethod Actor¡×Nilüfer Yanya
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖRolling Stone Japan vol.29¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢indigo la End¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤ëÀîÃ«³¨²»¤È¡¢2¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÖWurtS LIVEHOUSE TOUR ¸¡×¤ò¹µ¤¨¤¿WurtS¤Î½éÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£
indigo la End¤ÈWurtS¤Ï¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯3·î22Æü¡¢23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀîÃ«³¨²»¤ÈWurtS¤¬¸ì¤ë¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¾×Æ°¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÀîÃ«¤ÈWurtS¤ÏÀ¤Âå¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Î´Ä¶¤ä¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤âÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤³èÆ°¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¼«¤é¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î³«Âó¼ÔÀº¿À¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£WurtS¤Ï10·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢indigo la End¤Ï12·î¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£2¿Í¤Ëºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ä¥é¥¤¥Ö´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«»ïÌÌ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
Photo by Maciej Kucia
¡ÖRolling Stone Japan vol.29¡×
È¯¹Ô¡§CCC¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
È¯Çä¡§¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
2024Ç¯12·î25ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Amazon¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ
V¥Ý¥¤¥ó¥È presents ¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹2025
2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë
ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡¦10¡¦11¥Û¡¼¥ë
¼çºÅ¡§CCC¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¡Ê³ô¡Ë/¥é¥¤¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê³ô¡Ë
´ë²è¡§CCC¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¡Ê³ô¡Ë
À©ºî¡§¥é¥¤¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê³ô¡Ë
±¿±Ä¡§¡Ê³ô¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§CCCMK¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë/ »°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@livemasters.jp
https://cccmusiclab.com/tsutarock2025
Rolling Stone Japan
https://rollingstonejapan.com/
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡ÛÀîÃ«³¨²»¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î»ïÌÌ
Spotify¤ÎÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀîÃ«³¨²»¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯Ëö¤Î¹±Îã´ë²è¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤Î´ë²è¤âËèÇ¯¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢º£²ó¤Ç5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ÖÆ°°÷¿ô¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡ÖTHE ERAS TOUR¡×¤ò12·î¤Ë½ª¤¨¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼XCX¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¿ô»ú¤ÈÈãÉ¾¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏCreepy Nuts¤¬¡ÖBling-Bang-Bang-Born¡×¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Mrs.GREEN APPLE¤¬¹ñÆâ¤Ç²¦¼Ô¤ÎÉ÷³Ê¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿2024Ç¯¡£º£Ç¯¤âindigo la End¡¤¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡¢¥¸¥§¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡¢Îé»¿¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÊÂ¹Ô¤µ¤»¤Æ¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢indigo la End¤Ç¤Ï´Ú¹ñ¤ä²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿ÀîÃ«³¨²»¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÎÆ°¤¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡º£Ç¯¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦¶â»Ò¸üÉð¡Ë
¡ÖLife¡×Louis Cole
¡ÖJuna¡×Clairo
¡ÖRun Your Mouth¡×The Marías
¡ÖHoly, Holy¡×Geordie Greep
¡ÖAre You Looking Up¡×Mk.gee
¡ÖTraining Season¡×Dua Lipa
¡ÖEgo¡×Halsey
¡ÖMahal¡×Glass Beams
¡ÖHere's The Thing¡×Fontaines D.C.
¡ÖHi ha un abisme¡×Magali Datzira
¢¨¼¡ÅÀ
¡ÖEddie's Song¡×Dawuna
¡ÖCHIHIRO¡×Billie Eilish
¡ÖBlue Moon¡×NIKI
¡ÖDrums of Death¡×FKA twigs
¡ÖMethod Actor¡×Nilüfer Yanya
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖRolling Stone Japan vol.29¡×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢indigo la End¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤ëÀîÃ«³¨²»¤È¡¢2¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ÖWurtS LIVEHOUSE TOUR ¸¡×¤ò¹µ¤¨¤¿WurtS¤Î½éÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£
indigo la End¤ÈWurtS¤Ï¤È¤â¤Ë¡¢2025Ç¯3·î22Æü¡¢23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹2025¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀîÃ«³¨²»¤ÈWurtS¤¬¸ì¤ë¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¾×Æ°¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÀîÃ«¤ÈWurtS¤ÏÀ¤Âå¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿Åö½é¤Î´Ä¶¤ä¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤âÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤³èÆ°¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¼«¤é¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î³«Âó¼ÔÀº¿À¤Ë¤ÏÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£WurtS¤Ï10·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢indigo la End¤Ï12·î¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¡£2¿Í¤Ëºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°Õ¼±¤ä¥é¥¤¥Ö´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«»ïÌÌ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
Photo by Maciej Kucia
¡ÖRolling Stone Japan vol.29¡×
È¯¹Ô¡§CCC¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò
È¯Çä¡§¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
2024Ç¯12·î25ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Amazon¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ
V¥Ý¥¤¥ó¥È presents ¥Ä¥¿¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹2025
2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë
ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9¡¦10¡¦11¥Û¡¼¥ë
¼çºÅ¡§CCC¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¡Ê³ô¡Ë/¥é¥¤¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê³ô¡Ë
´ë²è¡§CCC¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥é¥Ü¡Ê³ô¡Ë
À©ºî¡§¥é¥¤¥Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ê³ô¡Ë
±¿±Ä¡§¡Ê³ô¡Ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸
ÆÃÊÌ¶¨»¿¡§CCCMK¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê³ô¡Ë/ »°°æ½»Í§¥«¡¼¥É³ô¼°²ñ¼Ò
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@livemasters.jp
https://cccmusiclab.com/tsutarock2025
Rolling Stone Japan
https://rollingstonejapan.com/