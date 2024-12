『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』豪華メドレー＆コラボステージが続々発表！

12月27日(金)に放送される、年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』。

豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、白熱の生ライブを繰り広げる同番組では、年末の音楽の祭典にふさわしく、さまざまなアーティストがメドレー&コラボステージを披露する。

NiziUとMrs. GREEN APPLEの大森元貴によるコラボステージでは、大森が作詞・作曲・プロデュースを手掛けたNiziUの最新曲『AlwayS』をNiziU+大森の豪華コラボで披露する。

「一緒に歌うハモリや最後のサビからのオールパートがとても感動的なのでぜひそこに注目してください」とNINA。MIIHIも「私たちの良さを活かしてくださってありのままの声や感情をレコーディングできてすごくありがたかったです!」と制作過程を振り返り、「すごくいい楽曲に仕上がったなと思います」と自信ものぞかせた。

一方、作詞・作曲・プロデュースを手掛けた大森は「NiziUとの対バンがきっかけでNiziUに楽曲を提供する運びとなりました」と確かな手応えを感じさせた。

「最強恋うたカバーメドレー」と題した豪華企画では、Kis-My-Ft2×Travis JapanはSMAPの名曲『らいおんハート』を、King & Prince×なにわ男子が嵐の大ヒット恋うた『Love so sweet』をパフォーマンスする。

Kis-My-Ft2からは「年末の大イベントなのでスーパーライブの雰囲気を楽しみたい」と玉森裕太。Travis Japanの松田元太も「自分たちのパフォーマンスを、よりたくさんの人たちに見てもらえるのが楽しみです。今年の最後、良い思い出になるように頑張ります」と意気込みを語る。

またKing & Princeの郄橋海人は「今年の締めくくりのタイミングですが、自分たちのパフォーマンスを見て、『来年のKing & Princeも楽しみだな!』と思っていただけるように頑張ります」、そしてなにわ男子の西畑大吾は「年末のお祭り感をいっぱい感じながらパフォーマンスしたいです。なにわ男子のキラキラとした輝きを見て、たくさん笑顔になってください!」とコメントした。

◆生中継&名曲メドレー&コラボ企画も!

インテックス大阪にて開催される「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024」から生中継で出演するVaundyは、『風神』『花占い』『怪獣の花唄』を披露。

「『怪獣の花唄』は19歳の頃に書いた曲で、自分としては拙い部分も多い曲なのですが、たくさんの方に聴いて、歌ってもらえる曲になってこの曲も報われたな、という気持ち」と語るVaundy。

フェス会場からの生中継に「フェス会場ならではの、お客さんと一緒に作り上げていく”熱”のこもったライブにご期待ください」と話し、「いつも通り全力でライブするので会場にいる人も、テレビの前で観る人も、みんな一緒に思いっきり暴れましょう」と呼びかけた。

屋比久知奈&尾上松也、すずきまゆみ×清塚信也による「ディズニーメドレー」では、映画『モアナと伝説の海』シリーズから『どこまでも 〜How Far I’ll Go〜』『ビヨンド 〜越えてゆこう〜』『俺のおかげさ』『できるさ!チーフー!』の最新曲を含む豪華メドレー。

さらに、映画『リトル・マーメイド』でアリエル役を務めたすずきまゆみと、ピアニスト・清塚信也による『パート・オブ・ユア・ワールド』など、ディズニーの名曲の数々をパフォーマンスする。

現在上映中の『モアナと伝説の海2』と大人気アニメーション映画『リトル・マーメイド』の世界が、『ミュージックステーション SUPER LIVE 2024』に広がる。

また、デビュー20周年のSUPER EIGHTは、「超∞メドレー」と題し『ズッコケ男道』『無責任ヒーロー』『がむしゃら行進曲』『前向きスクリーム!』と、豪華楽曲のメドレーを披露。

横山裕は、「僕らの20年の軌跡をぜひとも見ていただきたいです。『ズッコケ男道』は、僕らの名刺代わりとなった曲ですし、『がむしゃら行進曲』はメンバーの主演作の主題歌となった曲ですし、本当に思い入れ深い曲たちばかりです」と思い入れを語る。

丸山隆平は、「20年目で歌詞の意味が深まりました。同じ歌詞でもこうも響き方が違うのかと。その実感のこもった、歌唱になるかと思います」とメッセージを寄せてくれた。

聴き応えのあるメドレーに注目だ。

また、YOASOBIの『アイドル』をNiziU、ME:I、KAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET)といった、今をときめく女性アイドルたちがパフォーマンスする「アイドル48名コラボ企画」も決定。

一夜限りの豪華コラボステージに期待が高まる。

◆出演アーティスト(五十音順)

AI:『NAKAMA』『Story』

INI:『WMDA(Where My Drums At)』

aiko:『相思相愛』

あいみょん:『ラッキーカラー』『会いに行くのに』

ILLIT:『Magnetic』

新しい学校のリーダーズ:『Tokyo Calling』

ano:『許婚っきゅん』

いきものがかり:『ドラマティックおいでよ』『風が吹いている』

Awich:『Are you serious?』

aespa:『Supernova』

XG:『WOKE UP』

Omoinotake:『幾億光年』

Kis-My-Ft2:『Curtain call』

King & Prince:『moooove!!』

Creepy Nuts:『Bling-Bang-Bang-Born』『オトノケ』

こっちのけんと×Da-iCE:『はいよろこんで』

ゴールデンボンバー:『女々しくて 2024流行語ver.』

Saucy Dog:『くせげ』

櫻坂46:『何歳の頃に戻りたいのか?』

三代目 J SOUL BROTHERS:『Baby don’t cry』

THE RAMPAGE:『24karats GOLD GENESIS』

JAEJOONG(ジェジュン):『DEPARTURES』(globeカバー)

GENERATIONS:『エンドレス・ジャーニー』

SUPER EIGHT:「超∞メドレー(『ズッコケ男道』『無責任ヒーロー』『前向きスクリーム!』『がむしゃら行進曲)』」

SUPER BEAVER:『小さな革命』

SixTONES:『音色』

Stray Kids:『Chk Chk Boom -Japanese ver.-』

Snow Man:『SBY』『ブラザービート』

すずきまゆみ×清塚信也:『パート・オブ・ユア・ワールド』

Da-iCE:『I wonder』

東京スカパラダイスオーケストラ:『美しく燃える森 feat.渋谷龍太(SUPER BEAVER)』『銀河と迷路』『Good Morning〜ブルー・デイジー feat.aiko』『めくれたオレンジ feat.田島貴男』

Travis Japan:『BO$$Y』

なにわ男子:『Alpha』

Number_i:『INZM (Hyper Band ver.)』

NiziU:『AlwayS』(Mrs. GREEN APPLE大森元貴とコラボ)

乃木坂46:『歩道橋』

Vaundy:『風神』『花占い』『怪獣の花唄』

Perfume:『Cosmic Treat』

日向坂46:『君はハニーデュー』

B小町:『SHINING SONG』

BE:FIRST:『Masterplan』

FRUITS ZIPPER:『わたしの一番かわいいところ』

BOYNEXTDOOR:『Earth, Wind & Fire (Japanese Ver.)』

MY FIRST STORY×HYDE:『夢幻』

マカロニえんぴつ:『忘レナ唄』

ME:I:『Click』

三浦大知:『心拍音』

MISAMO:『NEW LOOK』『Identity』

Mrs. GREEN APPLE:『アポロドロス』『ライラック』『コロンブス』『ビターバカンス』

屋比久知奈&尾上松也:『モアナと伝説の海2』メドレー(『どこまでも 〜How Far I’ll Go〜』『ビヨンド 〜越えてゆこう〜』『俺のおかげさ』『できるさ!チーフー!』)

ゆず:『栄光の架橋』

RIIZE:『Lucky』

L’Arc〜en〜Ciel:『HONEY』『YOU GOTTA RUN』