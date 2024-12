◆坂東龍汰&西野七瀬、幸せ溢れる写真解禁

【モデルプレス=2024/12/25】俳優の坂東龍汰が単独初主演、ヒロインを西野七瀬が務める映画「君の忘れ方」(2025年1月17日公開)より、劇中で使用された写真が解禁された。本編でふたりの結婚式用の写真として登場するものは、クランクイン前に1日かけて1000枚以上撮影。1番の目的は、昴を演じる坂東に少しでも美紀との彼氏・彼女時間を作ってあげたいという監督の思いから。この度、その膨大な写真の中から、結婚間近の恋人役を演じた坂東と西野のクリスマスショットや幸せいっぱいの写真が解禁された。

◆坂東龍汰主演「君の忘れ方」

この日が初対面だったふたり。何度も着替えて、いろいろな季節の雰囲気を出し、河原や公園、バリ料理レストランなど8箇所を巡って、長い間愛を育んできたふたりの時間を感じさせる写真となっている。坂東は撮影期間中、この時に西野と撮った2ショット写真を、携帯電話の待ち受けにしたり、そばに置いたりして、亡き恋人を悼む主人公の気持ちにより深く入り込んでいた。また、写真を使った動画も解禁。昴が、幸せに満ちた日々を優しく思い出せる日が必ず来ると信じたい願いが込められたショートムービーになっている。本作は、“死別の悲しみとどう向き合うか”をテーマに、恋人を亡くした青年が、悲しみの状態にある人に寄り添う「グリーフケア」と出会い、自らと向き合う姿を描いたヒューマンドラマ。若手実力派俳優として振り幅の大きい演技で存在感を発揮している坂東が、本作で初めての映画単独主演を務める。また映画、ドラマ、CM、舞台と八面六臂の活躍をみせる西野がヒロインを演じる。監督・脚本は、国際映画祭で数々の賞を受賞し、第79回ヴェネチア国際映画祭「VENICE IMMERSIVE」部門の正式招待を果たしたVRアニメーション『Thank you for sharing your world』のほか、映画『光を追いかけて』『アライブフーン』の脚本を担当した作道雄氏。人との繋がりやコミュニケーションにより、“孤独な日々”から抜け出すヒントが得られる感動のヒューマンドラマを繊細に紡ぎ出した。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】