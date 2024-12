基板を使用！PCB ART moeco「ノートブック、御朱印帳、豆皿」

電子技販は、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「PCB ART moeco」の10周年を記念し、表表紙と裏表紙に基板を使用した「ノートブック」、「御朱印帳」と、基板デザインの「豆皿」をmoeco直販ショップや代官山蔦屋書店 文具で2024年12月25日(水)から順次販売します。

PCB ART moeco「ノートブック、御朱印帳、豆皿」

電子技販は、プリント基板の設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨「PCB ART moeco」の10周年を記念し、表表紙と裏表紙に基板を使用した「ノートブック」、「御朱印帳」と、基板デザインの「豆皿」をmoeco直販ショップや代官山蔦屋書店 文具で2024年12月25日(水)から順次販売。

基板アート雑貨「PCB ART moeco」は、緻密なデザインとサプライズ感が特徴で、基板愛のこもったプロダクトを作っています。

■PCB ART moecoのストーリー

町工場の2代目経営者である北山 寛樹は、小学2年生より家業の工場の上に住み、基板の変化、部品の小型化、実装方法の変化を見て過ごしました。

幼少期に家業を手伝ったり、基板をおもちゃ代わりに鑑賞したりしていました。

家業に入社しましたが、円高で下請け仕事が海外へどんどん流出していく現状を目の当たりにし、下請け仕事100%から脱却を図ります。

仕事をしながら大学院で経営学を学び、2008年に基板試作事業を立ち上げました。

そして、2014年、基板グッズを持ちたい野望から「基板アート雑貨PCB ART moeco」を立ち上げ、自らデザインした東京回路線図がヒットしました。

スローガンは「基板とは完璧に計算された芸術である」。

基板の芸術性が認められミュージアムショップでも販売されています。

PCB ART moeco は、メイン事業のプリント基板設計製造技術や設備、デザイン力を使用した基板アート雑貨です。

プリント基板用CADでデザインし、本物の基板に電子部品を実装(はんだ付け)しています。

自社内でCAD設計し、本業で使用している本社工場の表面実装ラインで部品実装しています。

基板をデザインする基板CADはデザインソフトではないためマウスで一つ一つ線を引いていきます。

細い線で0.1mmの配線パターンで緻密にデザインされています。

iPhoneケースやICカードケースは緻密なデザインだけでなく、電波でLEDが光る回路を搭載していることが大きな特長となっています。

※電波でLEDが光る回路は2020年に特許登録済み(特許番号6667777)です。

幼少期に住居としていた場所も現在は工場となり、当時の4倍の面積となっています。

■基板アート ノートブック

基板アート ノートブック 緑 裏

基板アート ノートブック 黒 ななめ

基板アート ノートブック ひらき

【製品特長】

表表紙と裏表紙に本物の基板(188×122×1.6mm)を2枚使った重厚な基板アート ノートブックです。

基板アート ノートブックと御朱印帳のためにイチからデザインしました(ノートブックと御朱印帳は同じデザインです)。

表表紙には「東京回路線図」、裏表紙には「関西回路線図」をさりげなくデザインした遊び心たっぷりのmoecoオリジナル仕様のノートブックです。

東京の製本メーカーに製本を依頼しました。

職人が1冊1冊丁寧に基板を張付けています。

製本は、コデックス装を採用し、本の開きがとても良くノド元まで開くため、手で押さえなくても開いたままの状態を保つことができます。

本文用紙には「メヌエットハイホワイト」を使用。

サインペンや筆ペン・万年筆インクは裏抜けしにくく、インクのフラッシュ(*光のあたり具合によってインクがキラキラして見える現象)も楽しめます。

紙表面は平坦すぎず鉛筆書きも快適です。

全ページ無地のため、使用する人によって思い思いの使い方が可能です。

商品名 :基板アート ノートブック moeco10周年ver.

サイズ :四六判変形(188×122mm×15mm厚)

重さ :327g

色 :緑・黒

ページ数:160ページ 無地

上代 :7,700円(税込)

■基板アート 御朱印帳

基板アート 御朱印帳 緑 表

基板アート 御朱印帳 黒 ななめ

基板アート 御朱印帳 ひらき

【製品特長】

表表紙と裏表紙に本物の基板(188×122×1.6mm)を2枚使った重厚な基板アート 御朱印帳です。

基板アート ノートブックと御朱印帳のためにイチからデザインしました(ノートブックと御朱印帳は同じデザインです)。

表表紙には「東京回路線図」、裏表紙には「関西回路線図」をさりげなくデザインした遊び心たっぷりのmoecoオリジナル仕様の御朱印帳です。

滋賀県の御朱印帳メーカーに製本を依頼しました。

職人が1冊1冊丁寧に基板を張付けています。

墨の乗りや発色にこだわり、かつ厚手で裏写りしない伝統製法を用いた奉書紙を使用しています。

腹式で11山ひと綴り、裏表合わせて48面が使用できます。

集印所で直接印を書き入れる場合も、御朱印を授かって後ほど貼り込む場合でも美しく使えます。

商品名 :基板アート 御朱印帳 moeco10周年ver.

サイズ :四六判変形(188×122mm×15mm厚)

重さ :284g

色 :緑・黒

ページ数:48ページ(11山)

上代 :7,700円(税込)

■基板アート 豆皿

基板アート 豆皿

基板アート 豆皿 ななめ

金彩のきらめきと、繊細な線表現が織りなす美濃焼の基板アート 豆皿です。

美濃焼の窯元と協力し、基板の表現に細部までこだわりました。

現地・岐阜県で打ち合わせを行い、焼き物で表現できる限界の細い線で基板の配線などを表現しています。

メッキ部分には含有率92%の本金を使用しており、光が当たると本物の基板のように美しく反射します。

配線やシルクのラインは最小線幅0.16mmとなっており、途切れなくはっきりと視認できる限界に挑戦しています。

縁いっぱいまで色を載せ、基板がそのままお皿になったような仕上がりで食卓を彩ります。

本金(含有率92%)を使用しているため、オーブン、電子レンジ、食洗器は使用できません。

なお、プリント基板は使っていません。

商品名:基板アート 豆皿 moeco10周年ver.

サイズ:直径105mm 高さ15mm

重さ :85g

上代 :3,300円(税込)

ご注意:オーブン、電子レンジ、食洗器は使用できません

【電子技販ECサイト】

電子技販 直販ECサイト「PBC ART moeco」は2店舗あります。

