テリー伊藤出演のトークショーも！柴田自動車「東京オートサロン2025」出展

自動車関連企業・柴田自動車は、2025年1月10日(金)〜12日(日)に幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「東京オートサロン2025」に出展します。

柴田自動車「東京オートサロン2025」出展

開催日 : 2025年1月10日(金)・11日(土)・12日(日)

場所 : 幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

ブース : 「SHIBATIRE RYDANZ」ホール9(北ホール)ブース番号:954

期間中は、SHIBATA RACING TEAMの車両や同社タイヤやパーツを実際に見ることが出来ます。

ブースイベントではイクラちゃんこと井倉光一氏、テリー伊藤氏など出演予定のトークショー、D1GP人気ドライバー蕎麦切広大選手、日比野哲也選手のサイン会、アンバサダーのSHIBATIRE GIRLSの来場を予定しています。

■展示概要

※展示については予告なく変更となる場合があります。

【展示車両】

・D1GP参戦車両 MOTUL GR86 SHIBATIRE #31

・Attackシバタイヤpresents Attack Tsukuba 2024参戦車両SHIBATIRE♪RGN♪RX7

・SHIBATA MOTORSPOTSデモカー GR86 Type-A

【展示商品】

SHIBATIRE R23、R31、R50、R60

RYDANZ ROADSTER R02、REAC R05、NORDICA NR01、RALLY TIRE 175/50R15、RALEIGH R06、RAXUS R07、RAMMER R08、RAPTOR R09

SHIBATA MOTOR SPORTオリジナル ブレーキキャリパー(GR86用)

SHIBAWHEEL G23、F23

BRIDEコラボ バケットシート、セミバケットシート

VELTEXコラボ ステアリング

TAS2025ブースイメージSHIBATIRE正面

【イベント】

・11日(土)柴田自動車代表 柴田、イクラちゃんこと井倉光一氏、テリー伊藤氏によるトークショー

・出展期間中D1GPドライバー蕎麦切広大選手、日比野哲也選手サイン会の実施予定

※イベントの実施、開催日時は予告なく変更となる場合があります。

【グッズ販売】

SHIBATAの商品を販売予定

キービジュアル

