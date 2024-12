タレントの結城アンナ(69)が25日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の岩城滉一(73)との夫婦ショットを披露した。

「Hello!」と書き出すと、黒のダウンコートにキャップ姿の岩城と、紺色のカーディガンに白のブラウス姿の自身が愛犬を抱くショットをアップ。

「本年とてもお世話になりました。沢山の暖かい言葉と応援を皆様から頂き感謝しています。2024年最後のインスタ・アップになりますが皆様にとって素晴らしい2025年になります様に Hope to see you all again in the new year!(新年にまた皆さんとお会いできることを楽しみにしています!)」と記した。

結城の投稿に、フォロワーからは「とても素敵なUPです 相変わらず岩城滉一さんカッコ良過ぎます」「かっこいい一言」「何か何時も仲良しで素敵なご夫婦にホッコリします」「クリスマスに素敵なお二人の笑顔が見られて良かったです」といった反響が寄せられている。