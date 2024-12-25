¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Î½¤Ïµ¶Áõ·ëº§¤ËºÇÅ¬¤ÊÁê¼ê¡£Í§¿Í¤«¤é°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ä¡¿¥ª¥¿¥¯Æ±Î½¤Èµ¶Áõ·ëº§¤·¤¿·ë²Ì1¥
¡Ø¥ª¥¿¥¯Æ±Î½¤Èµ¶Áõ·ëº§¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËèÆü¤¬¥á¥Ã¥Á¥ã³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ª1¡Ù¡Ê¥³¥¤¥ë¡§¸¶ºî¡¢¼·½½¤Ê¤Ê¤½¡§Ì¡²è¡¢Àã»Ò¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´22²ó¡Û²ñ¼Ò¤Î¿Í¤Ë¤ÏÆâ½ï¤ÇÆ±¿Í³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Îºé·î¡£¤¢¤ëÆü¡¢Æ±¿Í¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¥É¥ë¥ª¥¿¤¬¸½¤ì¤ÆÆÍÁ³¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡ª ½éÂÐÌÌ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¿Í¤ÏÆ±Î½¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¡¦ÂìËÜ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¿Í³èÆ°¤È¥É¥ë¥ª¥¿¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÈëÌ©¤Î¼ñÌ£¤ò»ý¤Ä2¿Í¤¬·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡Ä¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë²á¤´¤»¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª Ä¶ÂÇ»»¤ÊÍýÍ³¤Ç·ëº§¤ò·è¤á¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÂìËÜ¤ÎÊý¤Ï¡½¡½¡£Æ±¿Í½÷»Ò¡¦ºé·î¤È¥É¥ë¥ª¥¿ÃË»Ò¡¦ÂìËÜ¤Ë¤è¤ëµ¶Áõ·ëº§¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥ª¥¿¥¯Æ±Î½¤Èµ¶Áõ·ëº§¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËèÆü¤¬¥á¥Ã¥Á¥ã³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡ª1¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥ª¥¿¥¯Æ±Î½¤Èµ¶Áõ·ëº§¤·¤¿·ë²Ì¡¢ËèÆü¤¬¥á¥Ã¥Á¥ã³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É!¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à