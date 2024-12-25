¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹´úÃæ³ØÀ¸½ÀÆ»Âç²ñ¡¢26Æü³«Ëë¡¡À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÀ©¤·¤¿ÀèÇÚ¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬¡¦·É°¦
¡¡Ãæ³ØÀ¸Ç¯Âå¤¬ÅÀ¼è¤êÊý¼°¤ÎÃÄÂÎÀï¤ÇÁè¤¦¡Ö2024¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹´úÊ¡²¬¹ñºÝÃæ³ØÀ¸½ÀÆ»Âç²ñ¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡¢¥µ¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¶¨»¿¡Ë¤¬26Æü¡¢Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£²ó¤«¤éÆ»¾ì¤ä¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î»²²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢³¤³°Àª¤ò´Þ¤àÃË»Ò70¡¢½÷»Ò45¤Î·×115¥Á¡¼¥à¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£3¿ÍÀ©¤Î½÷»Ò¤ÏÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¸ÞÛêÅì¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤ËÃÏ¸µÊ¡²¬¤Î·É°¦¤Ê¤É¤¬Ä©¤à¡£5¿ÍÀ©¤ÎÃË»Ò¤Ïº£²Æ¤ÎÁ´¹ñÃæ³Ø¹»Âç²ñ¡ÊÁ´Ãæ¡Ë¤òÀ©¤·¤¿ºë¶Ì±É¤Ê¤É¤ò¼´¤ËÇ®Àï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2Ç¯Â³¤±¤Æ½àÍ¥¾¡¤Î·É°¦¤Ï¡¢ºòÇ¯¤â½Ð¾ì¤·¤¿Ì¾²Å¡Ê2Ç¯¡Ë¤äÁ´Ãæ2°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿´ä´Ü¡Ê1Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡´úÃ¥´Ô¤òÁÀ¤¦¡£ÈªÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÆ±»Î¤ËÎÏ¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤Ïµ¤»ý¤Á¼¡Âè¤À¡×¤ÈÄºÅÀ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï»î¹ç¤´¤È¤ËÁª¼ê¤Î½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥ª¡¼¥À¡¼À©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÀÁª¼êµ¯ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¹¾¾å¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢Èõ¸ý¡Ê1Ç¯¡Ë¡¢À¾²¬¡ÊÆ±¡Ë¤â¾ö¤Ë¾å¤¬¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£Éé½ý¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¼ç¾¤Î¶áÆ£¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ®¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃç´Ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢Æ±Ãæ¤ÎÀèÇÚ¤Ç·É°¦¹â3Ç¯¤ÎËÜÅÄÎ¤ÐÔ¡£º£²Æ¤Î¶âÏÉ´ú¹â¹»½ÀÆ»Âç²ñ¤ÈÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÃÄÂÎ2´§¤ËÆ³¤¡¢10·î¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï57¥¥íµé¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Æ±¤¸³¬µé¤Î¶áÆ£¤Ï¡Öµ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ÀÆ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÆ´¤ì¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¼çÍ×Âç²ñ¤ÎÃÄÂÎÀï¤òÁ´¤ÆÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÞÛêÅì¤À¡£¸ß¤¤¤Ë½çÅö¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤á¤Ð·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£¶áÆ£¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÂç²ñ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤Èµ¤Ç÷¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë