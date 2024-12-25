

「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」

アイナ・ジ・エンド、Salyu、Superfly、宮本浩次、miletが、「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」に出演することが発表された。

2025年2月15日・16日の２日間にわたり開催する「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」の追加情報が発表された。

第３弾出演アーティストとして発表されたのは、アイナ・ジ・エンド、Salyu、Superfly、宮本浩次、miletの計５組。いずれも小林武史と櫻井和寿を中心に結成されたBank Bandと共演するBank Band with Great Artistsとしての出演となる。今後さらなる出演者の追加発表を行う予定。

また、12月25日17時より「プレリクエスト先行」「三井ショッピングパークチケット先行」の2つのチケット先行抽選受付を開始。なお、『ファミリーボックス席(定員４名)』と『バルコニー席』は受付終了となり、『指定席』 のみの受付となる。

ap bank fes ’25 オフィシャルグッズの事前通販もオンラインショップにて受付中。環境に配慮をした素材を使うなど消費活動が少しでもサステナブルな世の中に繋がっていくようなアイテムを、豪華クリエイターたちによる素敵なデザインでラインナップ。ap bank fesが伝えたいメッセージが詰まった、こだわりのオリジナルグッズを揃えている。【公演概要】「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜 」2025年2月15日(土)開場12:00/開演14:002025年2月16日(日)開場11:00/開演13:00※終演時間は各日 20時30分〜21時00分頃を予定。会場：東京ドーム【出演者】2月15日(土)[Bank Band with Great Artists]Bank Band、アイナ・ジ・エンド、imase、Salyu、スガ シカオ、槇原敬之[Band Act]東京スカパラダイスオーケストラ、Mr.Children2月16日(日)[Bank Band with Great Artists]Bank Band、上白石萌音、JUJU、Superfly、宮本浩次、milet[Band Act]Saucy Dog、マカロニえんぴつ、Mr.Children・・・and more!Bank Band :小林武史 (Keyboards) / 櫻井和寿 (Guitar & Vocal, Chorus) / 小倉博和 (Guitar) / 亀田誠治 (Bass) / 河村“カースケ”智康 (Drums) / 山本拓夫(Sax, Flute) / 西村浩二(Trumpet) / 四家卯大 (Cello) / 沖祥子 (Violin) / イシイモモコ (Chorus) / 小田原 ODY 友洋(Chorus)