日本たばこ産業(JT)は12月24日〜2025年1月24日23時59分の期間、ロックバンドのNovelbrightとコラボレーションした、加熱式たばこ用デバイス「プルーム・エックス・アドバンスド」関連アクセサリ「プルーム・エックス・フロントパネル・Novelbrightモデル」が、抽選で6000名に当たるキャンペーンを実施している。「プルーム・エックス・フロントパネル・Novelbrightモデル」が

●2種類のデザインを制作

抽選で6000名に当たる今回のキャンペーンでは、Novelbrightのエンブレムを香水瓶のようなデザインに仕立てた「Perfume」デザインと、音楽に対するメンバーの情熱やあふれ出す感情の発露を表現した「Passion to music」デザインの、2種類の「プルーム・エックス・フロントパネル」が制作された。「Perfume」デザイン(左から2つ)と「Passion to music」デザインの2種類を用意カラーは、「Perfume」デザインがblue、peach pinkの2色、「Passion to music」デザインがblack、whiteの2色。「プルーム・エックス・フロントパネル・Novelbrightモデル」のプレゼントキャンペーンは、ウェブサイト「Ploom X CLUB」にて実施されており、Novelbrightとのコラボレーションキャンペーンのウェブページにて応募を受け付けている。さらに12月24日〜2025年1月24日の期間には、「プルーム」デバイスを持っている人を対象に、「プルーム・エックス・フロントパネル・Novelbrightモデル」に交換できるキャンペーンを、Ploom Shopなんば店(大阪府大阪市)、Ploom Shop銀座店(東京都中央区)、Ploom Shop名古屋店(愛知県名古屋市)にて実施する。ほかにも、同期間中に同店舗にて「プルーム・エックス・アドバンスド」を購入すると、特別コラボ化粧箱で包装し、数量限定でサイン入り特別化粧箱を用意する。また、Ploom Shopなんば店の店内では、特別装飾や展示、オリジナル動画の放映も行う。