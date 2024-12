「おいしい」を求めて全国を飛び回る、タベアルキスト・マッキー牧元さんに知られざる地方の名店を教えてもらう企画。沖縄でマッキー牧元さんが実際に行って心打たれた2軒をご紹介。

教えてくれる人

マッキー牧元

株式会社味の手帖 取締役編集顧問 タベアルキスト。立ち食いそばから割烹、フレンチ、エスニック、スイーツに居酒屋まで、年間600回外食をし、料理評論、紀行、雑誌寄稿、ラジオ・テレビ出演。とんかつブームの火付け役とも言える「東京とんかつ会議」のメンバー。テレビ、雑誌などでもとんかつ関連の企画に多数出演。

沖縄でマッキー牧元さんの心を打った2軒とは?

帆掛きそば

外観 出典:ピカちゃん!さん

那覇から車で1時間、うるま市の郊外にその店はあった。飲食店どころか店もない田んぼの中に、ポツンと一軒家が佇んでいる。だが店内は満席である。

店内 出典:ちち[感謝!]さん

メインメニューは、沖縄県産豚と鰹節、昆布、日替わり鮮魚による自慢の出汁で作る「帆掛(ふーか)きそば」と、あさり、鰹節、昆布、日替わり鮮魚によるうまみを凝縮した出汁で肉類不使用の「海風(うみかじ)そば」である。

鮮魚による自慢の出汁ということで、沖縄では珍しい。

「海風そば」900円〜 出典:behappy0524さん

2つとも食べたかったが一人なので「帆掛きそば」と「じゅーしー」を頼んでみた。「魚の出汁はどんなもので作っているんですか?」と聞くと、

「タマン、カタカシ、ウムナガー、シタンジューミーバイね」。そうオバーは答えてくれたがさっぱりわからん。

「帆掛きそば」900円〜と「じゅーしー」250円

やがて「帆掛きそば」が運ばれた。甘辛く煮た豚肉の塊がどんとのっている。まずスープを飲む。味が澄んでいて雑味がなく、まろやかで優しい。

自家製麺はしなやかで、澄んだスープの滋味ときれいな麺がすっと舌になじんでいく。どちらも丁寧に作られているということがわかる味だった。

一口スープをすすり、麺を手繰った瞬間に訪れる温かい気持ちは、作り手の誠実さだろう。「帆掛きそば」の味の中には、ご主人の誠実さがあった。

シラカチ 日本料理

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 出典:ふりたろうさん

<店舗情報>◆帆掛きそば住所 : 沖縄県うるま市宇堅7TEL : 098-973-3633

“元気になるホテル”がコンセプトの「ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄」。同ホテルには、食事をするために泊まる客がいるという話を聞いて出掛けた。

さらにこちらの日本料理「シラカチ 日本料理」では、琉球和会席がいただけるらしい。これはなんとしても食べずにはいられない。ちなみに「シラカチ」とは、瀬良垣の琉球語の呼び方である。

宮廷料理の技法を用いた琉球和会席がいただける 出典:西園寺ひなたさん

海に沈む夕日を見ながら、琉球和会席のコース「TEEDA」がスタートした。前菜は「長命草と苦菜、柑橘の白和え」、豚肩ロースや魚のすり身を合わせて蒸しあげた、優しい味の「シシかまぼこ」「和三盆カステラ玉子」、イカを飾り切りにした「花烏賊」が色鮮やかに盛られ食欲を刺激する。

豚肉が胡麻の甘みと出会う、豚ロースと黒胡麻ペーストの蒸し料理「ミヌダル」。寸前にゆでて、繊細な甘みが弾ける「沖縄産車海老とキャビア」。マグロを芯にして昆布巻きにした「クーブマチ」といった料理が並ぶ。

コースのイメージ 出典:やいまさん

沖縄料理は味が濃いという印象を持っている人も多いと思うが、どの料理も味付けが淡い。日本料理の本質「大味必淡」の精神に満ちている。

コースの中でも汁椀「いなむどぅち風」が素晴らしかった。本来は豚肉や野菜などを短冊に切って、砂糖で甘く味付けした汁料理だが、砂糖の代わりに西京味噌の甘みを使い、久米島の白味噌と合わせられている。優しい甘さが心を撫でる。

郷土伝統料理は次世代に伝えなくてはいけない。だが料理を後世に残そうと思うなら、このように伝統の本質を理解しつつ、顧客のニーズを受け止め、現代の技術や調味料を使って再構築しなくてはいけない。それこそが伝統をつなげていくことになるのではないか。その答えがこの汁椀にあった。

コースのイメージ 出典:やいまさん

その後の、紅麹の熟れた塩気がフォアグラの脂の香りと牛肉の滋味を盛り立てる「沖縄産黒毛和牛とフォアグラの紅麹風味焼き」、イラブの出汁が滋味深い「てびちとイラブの玉地蒸し」など、郷土料理が洗練されて生まれ変わった味わいを存分に堪能した。

しかも、泡盛マイスターである嘉数順料理長がすすめる泡盛を飲みながら楽しめるのである。こりゃたまらん。

丸雑炊

〆の食事は、沖縄パインを食べさせながら育てたスッポンを使った丸雑炊であった。すっぽんの臭みはまったくなく、素直な味わいで、特有の深いうまみが米と抱き合ってため息が出るようなうまさをもたらす。まさに、元気になるホテルにふさわしい料理である。

沈みゆく夕日を眺めながらいただく新琉球料理の幸せをたっぷりと楽しんだ。

<店舗情報>◆シラカチ 日本料理住所 : 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1108 ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄 ザ・アイランド 2FTEL : 098-960-4321

※価格はすべて税込です。

文・写真:マッキー牧元

