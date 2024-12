「Bluniversal Comments」はブラウザに「あらゆるウェブページにコメントする機能」を追加できる拡張機能です。コメントにはBlueskyのシステムを活用しており、Blueskyアカウントさえあれば閲覧中のウェブページに付いたコメントを閲覧したり自分でコメントしたり返信したりできます。GitHub - joneslloyd/bluniversal-comments: Start a conversation next to any web page using your Bluesky account

https://github.com/joneslloyd/bluniversal-comments◆Blueskyのアプリパスワードを作成Bluniversal Commentsを使うには、BlueskyでBluniversal Comments用のアプリパスワードを発行しておく必要があります。まず、Blueskyの設定画面を開いて「プライバシーとセキュリティ」をクリック。「アプリパスワード」をクリック。「アプリパスワードを追加」をクリック。任意の名前を入力して「次へ」をクリック。今回は「BluniversalComments」と入力しました。アプリパスワードが表示されたらコピーしてどこかにメモしておきます。この画面を閉じるとアプリパスワードを再確認できなくなるので、閉じる前にメモしておく必要があります。◆Bluniversal CommentsをインストールBluniversal CommentsはChrome、Firefox、Edgeで使用可能です。今回はChrome版を使ってみます。まず、以下のリンクをクリックして配布ページにアクセスします。Bluniversal Comments - Chrome ウェブストアhttps://chromewebstore.google.com/detail/bluniversal-comments/ecigkjcgabichgpbmeffblnbcbifighl「Chromeに追加」をクリック。以下のポップアップが表示されたら「拡張機能を追加」をクリック。ログイン画面が表示されたらBlueskyのハンドルネームと発行したアプリパスワードを入力して「Login」をクリック。「Logged successfully」と表示されたらOK。続いて、画面右上の拡張機能ボタンをクリックしてからBluniversal Commentsの右隣にあるピン留めボタンをクリック。ツールバーにBluniversal Commentsのボタンが追加されたらインストール完了です。◆Bluniversal Commentsを使ってみるBluniversal Commentsを使って実際にウェブページにコメントしてみます。まず、コメントしたいページを開いた状態で画面右上のBluniversal Commentsのボタンをクリック。コメントが1件もない場合、「Creating a new post」と表示されるので数秒待ちます。以下の画面が表示されたら「Reply」をクリック。コメントを入力して「Send」をクリック。コメントが登録されました。コメントは自分だけでなく、ほかのBluniversal Commentsユーザーからも確認可能です。コメントに対して返信するには、コメント下部の「Reply」をクリック。返信内容を入力して「Send」をクリック。返信がツリー形式で表示されました。なお、Bluniversal Commentsのコメントは「Bluniversal Comments poster」というBlueskyアカウント上のポストに対するリプライ群として管理されています。上記の例で送信したコメントの場合、以下のように「Bluniversal Commentsのポストに対するリプライ」として存在しているというわけ。また、Bluniversal Commentsで送信したコメントは自分のBlueskyアカウントの返信欄にも表示されます。Bluniversal CommentsのソースコードやFirefox・Edge向けのパッケージは以下のリンク先で公開されています。GitHub - joneslloyd/bluniversal-comments: Start a conversation next to any web page using your Bluesky accounthttps://github.com/joneslloyd/bluniversal-comments