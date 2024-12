スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』を手掛けるPGAより、ディズニーキャラクターデザインのスティックタイプのモバイルバッテリーが2024年3月13日(水)より登場!

ポーチにも収まる軽量でコンパクトなサイズのモバイルバッテリーです☆

PGA ディズニー「スティック型モバイルバッテリー 3,000mAh」

価格:3,980円(税込)

USB Type-C入力:DC5V/2.1A

USB Type-C出力:DC5V/2.4A

USB Type-A出力:DC5V/2.4A

合計最大出力:5V/2.4A

販売店舗:全国の家電量販店、Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店など

PGAより、ディズニーキャラクターデザインのスティックタイプのモバイルバッテリーが登場!

持ち運びに便利な軽量でコンパクトなサイズ。

USB type-A/Type-Cポートでの出力に対応しているため、2台同時充電も可能です。

スマートフォン本体を充電しながら、モバイルバッテリーも充電できるパススルー充電にも対応しています。

さらに、お手持ちのストラップを付けて落下を防止できる便利なストラップホール付きです☆

ミッキーマウス

ウインクをしている姿や、にっこりとほほ笑んでいる「ミッキーマウス」がたくさん散りばめられたデザイン。

赤色のラインがアクセントになっています☆

パッケージには、にっこり笑って腕を組む「ミッキーマウス」がデザインされています。

ドナルドダック

元気よく歩いているような様子や叫んでいるシーンなど、様々な「ドナルドダック」が描かれているデザイン。

「ドナルドダック」のいろいろなポーズや表情を楽しめます☆

キャラクターらしさあふれるカラーのパッケージには、きりっとした表情の「ドナルドダック」がプリントされています。

ディズニーキャラクターをプリントした、持ち運びに便利な、軽くてコンパクトなモバイルバッテリー。

PGAのディズニーデザイン「スティック型モバイルバッテリー 3,000mAh」は、Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店などで販売中です☆

