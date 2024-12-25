東西3つの「マンゲキ」初の合同イベント来年2月開催決定 『M‐1』ファイナリストら30組出演【一覧】
吉本興業の若手芸人たちが拠点とする、大阪の「よしもと漫才劇場」と「森ノ宮まんざい劇場」、東京の「神保町よしもと漫才劇場」が、初の合同イベント『オールマンゲキ〜漫才劇場×神保町×森ノ宮の3劇場が集まって大はしゃぎ！目指せマンゲキ天下統一〜』が、来年2月11日にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪・森ノ宮）で開催されることが決まった。
【写真】芸人が多数登場…大爆笑が巻き起こった会見の模様
『M‐1グランプリ2024』ファイナリストのバッテリィズ、ジョックロック、エバースをはじめ、大阪勢からは20組、東京勢からは10組、計30組が大集合。1日3公演を予定する。
■『オールマンゲキ〜漫才劇場×神保町×森ノ宮の3劇場が集まって大はしゃぎ！目指せマンゲキ天下統一〜』
2025年2月11日（火・祝）
第1部：午前11時開場／正午開演／午後2時終演
第2部：午後2時30分開場／3時開演／5時終演
第3部：午後5時30分開場／6時開演／8時終演
・出演
大阪・よしもと漫才劇場
20世紀／からし蓮根／ラニーノーズ／カベポスター／豪快キャプテン／ダブルヒガシ／バッテリィズ／真輝志／天才ピアニスト／フースーヤ／ぎょうぶ／タチマチ／cacao／三遊間／タイムキーパー／ジョックロック／空前メテオ／ぐろう／例えば炎／やました
・東京・神保町よしもと漫才劇場
世間知らズ／ブラゴーリ／ミカボ／エバース／エルフ／ネイチャーバーガーナイチンゲールダンス／軟水／めぞん／金魚番長
【写真】芸人が多数登場…大爆笑が巻き起こった会見の模様
『M‐1グランプリ2024』ファイナリストのバッテリィズ、ジョックロック、エバースをはじめ、大阪勢からは20組、東京勢からは10組、計30組が大集合。1日3公演を予定する。
2025年2月11日（火・祝）
第1部：午前11時開場／正午開演／午後2時終演
第2部：午後2時30分開場／3時開演／5時終演
第3部：午後5時30分開場／6時開演／8時終演
・出演
大阪・よしもと漫才劇場
20世紀／からし蓮根／ラニーノーズ／カベポスター／豪快キャプテン／ダブルヒガシ／バッテリィズ／真輝志／天才ピアニスト／フースーヤ／ぎょうぶ／タチマチ／cacao／三遊間／タイムキーパー／ジョックロック／空前メテオ／ぐろう／例えば炎／やました
・東京・神保町よしもと漫才劇場
世間知らズ／ブラゴーリ／ミカボ／エバース／エルフ／ネイチャーバーガーナイチンゲールダンス／軟水／めぞん／金魚番長