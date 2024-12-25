【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(25日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42669.48 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41274.40 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40415.38 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40400.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39916.43 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39910.55 新値三本足陽転値
39879.32 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39872.30 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39432.56 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39329.22 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39130.43 ★日経平均株価25日終値
39075.87 均衡表転換線(日足)
38996.66 均衡表雲上限(日足)
38987.64 6日移動平均線
38948.69 25日移動平均線
38946.59 均衡表基準線(日足)
38924.75 均衡表転換線(週足)
38786.14 13週移動平均線
38678.73 200日移動平均線
38542.91 75日移動平均線
38484.24 26週移動平均線
38464.81 ボリンジャー:-1σ(25日)
38354.40 均衡表雲上限(週足)
38243.07 ボリンジャー:-1σ(13週)
37980.94 ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61 均衡表雲下限(日足)
37699.99 ボリンジャー:-2σ(13週)
37497.06 ボリンジャー:-3σ(25日)
37156.91 ボリンジャー:-3σ(13週)
37089.16 ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45 均衡表基準線(週足)
35793.90 均衡表雲下限(週足)
35694.08 ボリンジャー:-2σ(26週)
34299.00 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 46.04(前日35.21)
ST.Slow(9日) 37.39(前日28.86)
ST.Fast(13週) 64.02(前日63.05)
ST.Slow(13週) 69.06(前日68.74)
［2024年12月25日］
株探ニュース