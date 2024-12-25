

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42669.48 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41274.40 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40415.38 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40400.31 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39916.43 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39879.32 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39872.30 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39432.56 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39329.22 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39130.43 ★日経平均株価25日終値



39075.87 均衡表転換線(日足)

38996.66 均衡表雲上限(日足)

38987.64 6日移動平均線

38948.69 25日移動平均線

38946.59 均衡表基準線(日足)

38924.75 均衡表転換線(週足)

38786.14 13週移動平均線

38678.73 200日移動平均線

38542.91 75日移動平均線

38484.24 26週移動平均線

38464.81 ボリンジャー:-1σ(25日)

38354.40 均衡表雲上限(週足)

38243.07 ボリンジャー:-1σ(13週)

37980.94 ボリンジャー:-2σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37699.99 ボリンジャー:-2σ(13週)

37497.06 ボリンジャー:-3σ(25日)

37156.91 ボリンジャー:-3σ(13週)

37089.16 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35793.90 均衡表雲下限(週足)

35694.08 ボリンジャー:-2σ(26週)

34299.00 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 46.04(前日35.21)

ST.Slow(9日) 37.39(前日28.86)



ST.Fast(13週) 64.02(前日63.05)

ST.Slow(13週) 69.06(前日68.74)



［2024年12月25日］



株探ニュース

