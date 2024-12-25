　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42669.48　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41274.40　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40415.38　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40400.31　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39916.43　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39879.32　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39872.30　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39432.56　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39329.22　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39130.43　　★日経平均株価25日終値

39075.87　　均衡表転換線(日足)
38996.66　　均衡表雲上限(日足)
38987.64　　6日移動平均線
38948.69　　25日移動平均線
38946.59　　均衡表基準線(日足)
38924.75　　均衡表転換線(週足)
38786.14　　13週移動平均線
38678.73　　200日移動平均線
38542.91　　75日移動平均線
38484.24　　26週移動平均線
38464.81　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38354.40　　均衡表雲上限(週足)
38243.07　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37980.94　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37699.99　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37497.06　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37156.91　　ボリンジャー:-3σ(13週)
37089.16　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35793.90　　均衡表雲下限(週足)
35694.08　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34299.00　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　46.04(前日35.21)
ST.Slow(9日)　　37.39(前日28.86)

ST.Fast(13週)　 64.02(前日63.05)
ST.Slow(13週)　 69.06(前日68.74)

［2024年12月25日］

株探ニュース