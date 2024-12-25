º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡¢ÊÆ¤ÇÁèÃ¥Àï·ã²½¡¡µåÃÄ¤ÈÌÌÃÌÊóÆ»Â³¡¹¡¢Æ°¸þ¤ËÃíÌÜ
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥×¥íÌîµå¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬ÌÌÃÌ¤ËÎ×¤ß¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤âÀÜ¿¨¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¤ÇÏ¢Íí¤Î¤Ê¤¤µåÃÄ¤â¤¢¤ê¡¢º´¡¹ÌÚÂ¦¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿10Æü¤Ë20µåÃÄ°Ê¾å¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÌÃÌ¼Â»Ü¤¬É½ÌÌ²½¤·¤¿µåÃÄ°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¤È¤â¤Ë³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÜÀÒÀè¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÍÆÀ°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤â¸ò¾Ä¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£24Æü¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö»æ¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¹¥í¡¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¡ÊÌÌÃÌ¤Î¡ËÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î´´Éô¤â¤Þ¤ÀÌÌÃÌ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£