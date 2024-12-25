ÇÈÎÜ¡¡¥Û¥ê¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤òÇ¯Ëö¤ËÂà½ê¡Ö¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦·èÃÇ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤¬£²£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Û¥ê¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡×¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö»ä¡¢ÇÈÎÜ¤Ï£±£¹Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ò£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£³£±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ê¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤¬¹çÊ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ÌîÅÄ¼ÒÄ¹¤¬ÂàÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ê¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤ÎÁí¹çÎÏ¤Î¶¯²½¤Ê¤é¤Ó¤Ë·Ð±Ä¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¡×¤òÍýÍ³¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯£´·î£±Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³ô²ñ¼Ò¥Û¥ê¥×¥í¡¦¥Ö¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤È¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇÈÎÜ¤Ï¡Ö£±£³ºÐ¤Îº¢¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢£±£¸Ç¯´Ö°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ£²Ç¯´Ö¸½¾ì¤Ç¶¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤ØÂçÀÚ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È³èÆ°Êý¿Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£