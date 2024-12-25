¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦SHOW-WAÀÄ»³È»¡¢ÍÌ¾Áª¼ê¤ÈÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¸òÎ®¡ÖºÇ¶á¤â¤¿¤Þ¤ËÏ¢Íí¤ò¡Ä¡×¡ÚºÇ¸å¤ÎÎø¿Í¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/25¡Û½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SHOW-WA¡Ê»ûÅÄ¿¿ÆóÏº¡¢»³ËÜ²Â»Ö¡¢¸þ»³µ£¡¢±öÅÄ¾¸Ê¡¢ÀÄ»³È»¡¢°æÅûÍºÂÀ¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ÖºÇ¸å¤ÎÎø¿Í¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÀÄ»³¤¬¡¢¹áÀî¿¿»ÊÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥À¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×
¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄ»³¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¸åÇÚ¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹áÀî¿¿»Ê¡£Èà¤ÏÊ¼¸Ë½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀçÂæ¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éËÍ¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤È¤«½Ð¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÍ¤Ï14ºÐ¤«¤é¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÎÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ï¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤éÈà¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤È¤Ï¤è¤¯Îý½¬¸å¤â¼«¼çÎý¤·¤¿¤ê°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢ºÇ¶á¤â¤¿¤Þ¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¡×¤È¡¢¶áº¢¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÀÄ»³¡£¡ÖÈà¤â¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤µ¤ó¤ò´Ñ¤Æ¡¢ËÍ¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀÄ»³¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¹áÀîÁª¼ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎSHOW-WA¡£ËÜºî¤Ï¡¢25ºÍ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ê¿¶ÑÇ¯Îð36.5ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤Ë¤è¤ë½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤ËÀî¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤6¿Í¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ä¡¢º£ºî¤Ç½é²ò¶Ø¤·¤¿¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥«¥Ã¥È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ç®¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥À¥ë¥È¥°¥ë¡¼¥×
¢¡SHOW-WAÀÄ»³È»¡¢¹áÀî¿¿»ÊÁª¼ê¤È¤Î¸òÎ®ÌÀ¤«¤¹
¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÄ»³¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¸åÇÚ¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹áÀî¿¿»Ê¡£Èà¤ÏÊ¼¸Ë½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀçÂæ¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éËÍ¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÁ´¹ñÂç²ñ¤È¤«½Ð¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖËÍ¤Ï14ºÐ¤«¤é¥¢¥ó¥À¡¼À¤Âå¤ÎÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ï¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤éÈà¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÅ·¤ÈÃÏ¤Îº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢¡SHOW-WA¡¢½é¼Ì¿¿½¸È¯Çä
¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎSHOW-WA¡£ËÜºî¤Ï¡¢25ºÍ°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖÌ´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿Ê¿¶ÑÇ¯Îð36.5ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤Ë¤è¤ë½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¤Ê¤Ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤ËÀî¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤È¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤6¿Í¤ÎÅù¿ÈÂç¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¤ä¡¢º£ºî¤Ç½é²ò¶Ø¤·¤¿¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥«¥Ã¥È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ç®¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û