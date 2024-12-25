＜無期活動休止TOUR'24-'25“DEMOLITION&ELEVATION”＞（全９公演）を開催し、2025年1月10日に開催されるLINECUBESHIBUYA（渋谷公会堂）での最終公演を残すのみとなったTRICERATOPSより、この最終完売公演の生配信実施が決定となった。

TRICERATOPSは、1997年のメジャーデビューから一貫した３ピース編成でシーンを牽引、和田唱(Vo, G)、林幸治(B)、吉田佳史(Dr)のオリジナルメンバーで、これまで27年間活動を続けて来た。

2024年8月、突然メンバーより発表になった無期活動休止ツアーには、数多くの申し込みが殺到し、各会場とも軒並みSOLDOUTとなり、LINE CUBE SHIBUYAの最終公演は発売開始後１分で完売していた。音楽ファンのみならず多くのアーティストからもリスペクトを集めてきた独自の音楽性と圧倒的なライヴパフォーマンスを見れる最後のチャンスだ。配信チケットはStreaming+で発売開始となっている。


和田唱


林幸治


吉田佳史

写真：山本倫子

＜TRICERATOPS 無期活動休止TOUR‘24-'25 “DEMOLITION&ELEVATION”ファイナル＞

2025年1月10日（金）
＠東京 LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)
open 1700/start1800全席指定￥7800-(税込) SOLDOUT
生配信視聴チケット ￥3,800-（税込・公演後1週間のアーカイヴ付き）
Streaming+ https://eplus.jp/sf/detail/0167210002-P0030325P021001

◆TRICERATOPSオフィシャルサイト