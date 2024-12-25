TRICERATOPS、無期活動休止ツアーファイナルを生配信
＜無期活動休止TOUR'24-'25“DEMOLITION&ELEVATION”＞（全９公演）を開催し、2025年1月10日に開催されるLINECUBESHIBUYA（渋谷公会堂）での最終公演を残すのみとなったTRICERATOPSより、この最終完売公演の生配信実施が決定となった。
TRICERATOPSは、1997年のメジャーデビューから一貫した３ピース編成でシーンを牽引、和田唱(Vo, G)、林幸治(B)、吉田佳史(Dr)のオリジナルメンバーで、これまで27年間活動を続けて来た。
和田唱
林幸治
吉田佳史
写真：山本倫子
＜TRICERATOPS 無期活動休止TOUR‘24-'25 “DEMOLITION&ELEVATION”ファイナル＞
＠東京 LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)
open 1700/start1800全席指定￥7800-(税込) SOLDOUT
生配信視聴チケット ￥3,800-（税込・公演後1週間のアーカイヴ付き）
Streaming+ https://eplus.jp/sf/detail/0167210002-P0030325P021001
◆TRICERATOPSオフィシャルサイト