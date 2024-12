L'Arc-en-Cielが2025年1月4日(土)から1月24日(金)の期間中、東京・ソラマチ ウエストヤード4Fのツリービレッジ東京店にて「L'Arcafe 2025 at Tree Village」を開催することが決定した。会場にはツリービレッジ オリジナルグッズやアーティストグッズ、オリジナルのカフェメニュー、フォトスポットとなるスタンドパネルなどが用意されているとのことだ。

■新レーベル第一弾「YOU GOTTA RUN」



2025年1月15日(水)発売予約リンク:https://lnk.to/ygr_pkg【初回生産限定盤 A (CD+BD)】DCCG-1〜2 \2,400 (tax in)▼CD1. YOU GOTTA RUN2. YOU GOTTA RUN (hydeless version)3. YOU GOTTA RUN (Anime Edit)▼Blu-ray1. YOU GOTTA RUN -Music Clip-2. The Making of “YOU GOTTA RUN -Music Clip-”※デジパック仕様【初回生産限定盤 B (CD)】DCCG-3 \1,600 (tax in)▼CD1. YOU GOTTA RUN2. YOU GOTTA RUN (hydeless version)3. YOU GOTTA RUN (Anime Edit)※デジパック仕様※アニメ「BEYBLADE X」描き下ろしジャケット【通常盤 (CD)】DCCG-4 \1,400 (tax in)▼CD1. YOU GOTTA RUN2. YOU GOTTA RUN (hydeless version)3. YOU GOTTA RUN (Anime Edit)●購入者特典対象商品「YOU GOTTA RUN」を予約購入者に先着でオリジナル特典をプレゼント▼特典Amazon限定オリジナル特典「メガジャケ」※サイズ 24×24 cm対象店:Amazon.co.jp※特典付き商品のカートがアップされます。特典をご希望の場合は、特典付き商品を購入ください。※初回生産限定盤Bをご購入いただいた方には、通常盤のジャケット絵柄のメガジャケがつきます。▼特典L'Arc-en-Cielアーティスト写真ステッカー※サイズ 6×6 cm対象店:全国CDショップおよびショッピングサイト※特典の取り扱いのない店舗が一部ございます。※各特典は数に限りがございます。※特典の内容およびデザインは予告なく変更となる場合がございます。■新曲「YOU GOTTA RUN」配信情報2024年10月19日(土)0:00配信開始配信リンク:https://lnk.to/DCCG4words:hydemusic:tetsuyaarranged by L'Arc-en-Ciel and Jun Suyama※アニメ『BEYBLADE X』の新オープニングテーマ毎週金曜夕方6時25分からテレ東系列6局ネットにて放送中